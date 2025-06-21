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Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”

Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 12:26

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterilerinin tepki çekmesi sonrası denetimler arttı. Konuya ilişkin Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, ''15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü'' dedi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler yetkilileri harekete geçirmişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler yetkilileri harekete geçirmişti.

Marmaris'te denetimlerin sıklaştığı öğrenilirken, bu tepki çeken dans görüntülerinin 20 yıllık geçmişi olduğu ortaya çıktı.

Marmaris’te yaklaşık 35-40 işletmenin ‘Fun Pub’ adı altında hizmet verdiği belirtilirken, dansların yeni değil ancak ilk başlarda Tarkan şarkıları, Huysuz Virjin taklitleri ve macarena danslarıyla başlayan konseptin son 10 yılda maliyet kaygısıyla büyük değişim gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İngiliz turistlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Ancak bu görüntüler Marmaris'in imajını yerle bir etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İngiliz turistlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Ancak bu görüntüler Marmaris'in imajını yerle bir etti.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, “Marmaris’te böyle bir eğlence kültürü var. Ama bu kültür yeni değil. Bu kültürün karşılığı var mı? Evet, var. Ancak biz bu karşılığı istemiyoruz. Marmaris’in böyle videolarla anılması hoş değil. Bu görüntülerin dış pazarda bir etkisi olmaz. Ancak iç pazarda durum farklı. O yüzden herkes kendine çeki düzen vermek zorunda. 15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü. Bizim çok güzel otellerimiz, çok güzel restoranlarımız var. Her biri ayrı bir marka. Bu sorun nasıl çözülür derseniz; biz hizmet kalitemizi artırdıkça misafir yapımız değişecek. O zaman bu tür görüntüler tamamen ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Marmaris Barlar Sokağı Eğlence Turizmcileri Birliği Derneği Başkanı Kamil Issı ise şunları söyledi:

“40 yıldır Marmaris ticaret yapıyorum. ‘Fun Pub’ sorunu 10-12 yıl önce başladı. Her şey dahil sistemi içinde olmayan otellerin önüne restoranlar açıldı. Bu restoranlara hiçbir vasfı olmayan ekipler yerleştirildi. Garsonu dansçı, komiyi DJ yaptılar. Aşçılar barmen oldu. ‘Kostüm yoksa çıplak adam olsun’ dediler. O da yetmedi müşteriye masaj yapmaya başladılar. Biz tehlikeyi gördük, ama çözüm bulamadık. Bu mekânların asıl adı ‘turist kapanı.’ Oysa Marmaris ‘barlar sokağı’ ile anılmalı. Buradaki işletmeler Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerini turistlerle buluşturuyor. Ekiplerimizin tamamı profesyonel. Son olaylara çok üzüldük. Ama kamu kurumları gereğini yaptı. Şimdi gidin bakın bir tane çıplak garson bulamazsınız.”

Tartışmanın bir diğer tarafında olan ‘Fun Pub’ işletmecileri konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Soner Erkul: “‘Fun Pub’ işletiyoruz ancak böyle danslar yaptırmıyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu İngiliz. Bu insanlar içinde gösteri olan eğlencelere adeta aşık. Biz de çeşitli animasyonlarla onların taleplerine yanıt veriyoruz” dedi.

Tartışmanın bir diğer tarafında olan ‘Fun Pub’ işletmecileri konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Soner Erkul: “‘Fun Pub’ işletiyoruz ancak böyle danslar yaptırmıyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu İngiliz. Bu insanlar içinde gösteri olan eğlencelere adeta aşık. Biz de çeşitli animasyonlarla onların taleplerine yanıt veriyoruz” dedi.

Mehmet Korkmaz: “Görüntülere yansıyan gençlerin tamamı hizmet elemanı. Bazılarını ben de tanıyorum. İçlerinden biriyle konuştum. Çok üzgün. Memleketine geri döneceğini söyledi. Herkes büyük bir travma yaşıyor aslında. Görüntüler işletmeci olarak bizi çok rahatsız etti. Kurunun yanında yaş da yandı”

Yılmaz Keskin: “Sosyal medyada yaşanan infialden sonra arka arkaya denetimler yapıldı. Geçici süreyle kapanan işletmelerden biri de benimki. Benim işletmemde bu tür görüntüler hiçbir zaman yaşanmadı. Ben de Marmaris’in bu tür olaylarla gündeme gelmesinden rahatsızlık duydum.”

Son olarak Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise şunları söyledi: “Görüntüler ilçemizin geneline mal ediliyor ve bu durum tüm sektör paydaşlarını doğrudan etkiliyor. Destinasyonun tamamını hedef göstermek, kaliteli hizmet veren işletmelere ve turizm emekçilerine büyük haksızlık.”

Barlar Sokağı işletmecisi Mehmet Özenç de “3-5 serserinin yaptığını bütün Marmaris esnafının üzerine yüklemesinler. Bu işletmeler öyle bir kültür oluşturdu ki komi olarak alacakları çocuğa ‘Dans edebiliyor musun’ diye soruyorlar” diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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