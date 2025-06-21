Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, “Marmaris’te böyle bir eğlence kültürü var. Ama bu kültür yeni değil. Bu kültürün karşılığı var mı? Evet, var. Ancak biz bu karşılığı istemiyoruz. Marmaris’in böyle videolarla anılması hoş değil. Bu görüntülerin dış pazarda bir etkisi olmaz. Ancak iç pazarda durum farklı. O yüzden herkes kendine çeki düzen vermek zorunda. 15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü. Bizim çok güzel otellerimiz, çok güzel restoranlarımız var. Her biri ayrı bir marka. Bu sorun nasıl çözülür derseniz; biz hizmet kalitemizi artırdıkça misafir yapımız değişecek. O zaman bu tür görüntüler tamamen ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Marmaris Barlar Sokağı Eğlence Turizmcileri Birliği Derneği Başkanı Kamil Issı ise şunları söyledi:

“40 yıldır Marmaris ticaret yapıyorum. ‘Fun Pub’ sorunu 10-12 yıl önce başladı. Her şey dahil sistemi içinde olmayan otellerin önüne restoranlar açıldı. Bu restoranlara hiçbir vasfı olmayan ekipler yerleştirildi. Garsonu dansçı, komiyi DJ yaptılar. Aşçılar barmen oldu. ‘Kostüm yoksa çıplak adam olsun’ dediler. O da yetmedi müşteriye masaj yapmaya başladılar. Biz tehlikeyi gördük, ama çözüm bulamadık. Bu mekânların asıl adı ‘turist kapanı.’ Oysa Marmaris ‘barlar sokağı’ ile anılmalı. Buradaki işletmeler Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerini turistlerle buluşturuyor. Ekiplerimizin tamamı profesyonel. Son olaylara çok üzüldük. Ama kamu kurumları gereğini yaptı. Şimdi gidin bakın bir tane çıplak garson bulamazsınız.”