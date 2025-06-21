Marmaris'te Tepki Çeken Dans Görüntülerinin Nasıl Ortaya Çıktığı Belli Oldu: “Delikanlılar Barzoya Dönüştü”
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterilerinin tepki çekmesi sonrası denetimler arttı. Konuya ilişkin Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, ''15 yıl önce, İngiltere magazin sayfalarında bizim gençlerimiz ‘kara yağız delikanlılar’ diye anılırdı. Şimdi bu iş ‘barzoya’ dönüştü'' dedi.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler yetkilileri harekete geçirmişti.
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Muğla'nın Marmaris ilçesi İngiliz turistlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Ancak bu görüntüler Marmaris'in imajını yerle bir etti.
Tartışmanın bir diğer tarafında olan ‘Fun Pub’ işletmecileri konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Soner Erkul: “‘Fun Pub’ işletiyoruz ancak böyle danslar yaptırmıyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu İngiliz. Bu insanlar içinde gösteri olan eğlencelere adeta aşık. Biz de çeşitli animasyonlarla onların taleplerine yanıt veriyoruz” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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