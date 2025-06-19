Tepki Çeken Eğlence Sonrası 4 Vali Acil Olarak Toplandı: DMM'den Tuhaf Dans Görüntüleri Hakkında Açıklama
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterilerinin tepki çekmesi sonrası harekete geçildi. Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir valileri acil olarak toplandı. Tepki çeken dans görüntüleri hakkında bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DMM'den yapılan açıklamada, “Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır'' denildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, turizm bölgelerindeki benzer olayların önüne geçmek için olağanüstü bir koordinasyon toplantısı düzenledi.
Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
İşte o açıklama:
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