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Tepki Çeken Eğlence Sonrası 4 Vali Acil Olarak Toplandı: DMM'den Tuhaf Dans Görüntüleri Hakkında Açıklama

Tepki Çeken Eğlence Sonrası 4 Vali Acil Olarak Toplandı: DMM'den Tuhaf Dans Görüntüleri Hakkında Açıklama

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 21:08

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterilerinin tepki çekmesi sonrası harekete geçildi. Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir valileri acil olarak toplandı. Tepki çeken dans görüntüleri hakkında bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DMM'den yapılan açıklamada, “Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır'' denildi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı.

Kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı, turizm bölgelerindeki benzer olayların önüne geçmek için olağanüstü bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı, turizm bölgelerindeki benzer olayların önüne geçmek için olağanüstü bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla’da toplandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, dört ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve turizm müdürleri de katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleri ve turizm bölgelerindeki diğer sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararların, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu tarafından yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler sonucu işletmeyi 3 gün faaliyetten men etti. Valilik, turizmi olumsuz etkileyen hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin sürdüğünü duyurdu.

Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

DMM'den yapılan açıklamada,  “Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Söz konusu görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir; ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumunu yansıtmamaktadır. Bu tür paylaşımların amacı, özellikle turizm sezonunda ülkemizin marka değeri olan turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır. Devletimiz, turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, 7/24 esasına göre denetimler kesintisiz sürdürülmekte; mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında adli ve idari işlemler derhal tesis edilmektedir” denildi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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