Tepki Çeken Eğlence Sonrası 4 Vali Acil Olarak Toplandı: DMM'den Tuhaf Dans Görüntüleri Hakkında Açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, “Son günlerde dijital mecralarda paylaşılan ve turizm bölgelerimizi hedef alan görüntüler kamuoyunu yanıltmak maksatlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Söz konusu görüntülerin önemli bir kısmı geçmiş yıllara ve münferit bazı olaylara aittir; ülkemizin turizm bölgelerindeki genel durumunu yansıtmamaktadır. Bu tür paylaşımların amacı, özellikle turizm sezonunda ülkemizin marka değeri olan turizm sektörünü hedef almak ve kamuoyunda asılsız bir olumsuzluk algısı oluşturmaktır. Doğrusu; ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir; yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır. Devletimiz, turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, 7/24 esasına göre denetimler kesintisiz sürdürülmekte; mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmeler hakkında adli ve idari işlemler derhal tesis edilmektedir” denildi.