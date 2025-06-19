Çok Sayıda İsim 'Etkin Pişmanlık'tan Yararlanarak Tahliye Edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Tutuklu olan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
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Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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