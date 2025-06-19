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Çok Sayıda İsim 'Etkin Pişmanlık'tan Yararlanarak Tahliye Edildi

Çok Sayıda İsim 'Etkin Pişmanlık'tan Yararlanarak Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 19:21

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Tutuklu olan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlere yeni isimler katıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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