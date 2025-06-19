Adem Soytekin Kimdir? ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Adem Soytekin, Asoy İnşaat'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1992 yılında Günal İnşaat adıyla sektörde yerini almıştır. 3 ortaklı bir şirket olan Günal İnşaat, daha sonra Kaldis İnşaat olarak yoluna devam etmiştir. Son olarak da 2010 yılında Asoy İnşaat'ı kurarak sektörde pek çok projeye imza atmıştır.

ASOY Group, 2014 yılından itibaren ise yeni iş ortakları ile gayrimenkul ve gıda sektöründen de yerini almıştır.

Adem Soytekin Kaç Yaşındadır?

Adem Soytekin, Aralık 2022 tarihinde verdiği bir röportajda 43 yaşında olduğunu ifade etmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise 46 yaşındadır.

Adem Soytekin Aslen Nerelidir?

Adem Soytekin'in koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğu ve ASOY Group'un 2022 yılında takıma sponsor olduğu biliniyor. Ancak Soytekin'in nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.