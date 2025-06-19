Adem Soytekin Kimdir? ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin de vardı. Soytekin'in 14 saat süren ifadesinin ardından etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olduğu iddia edildi. Peki, Adem Soytekin kimdir?
İşte, detaylar...
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Adem Soytekin Kimdir?
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Adem Soytekin Neden Tutuklanmıştı?
Adem Soytekin'in Tutuklama Kararı Ardından Yaptığı Kamuoyu Duyurusu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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