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Adem Soytekin Kimdir? ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Adem Soytekin Kimdir? ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 18:36

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin de vardı. Soytekin'in 14 saat süren ifadesinin ardından etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olduğu iddia edildi. Peki, Adem Soytekin kimdir? 

İşte, detaylar...

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Adem Soytekin Kimdir?

Adem Soytekin Kimdir?

Adem Soytekin, Asoy İnşaat'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1992 yılında Günal İnşaat adıyla sektörde yerini almıştır. 3 ortaklı bir şirket olan Günal İnşaat, daha sonra Kaldis İnşaat olarak yoluna devam etmiştir. Son olarak da 2010 yılında Asoy İnşaat'ı kurarak sektörde pek çok projeye imza atmıştır. 

ASOY Group, 2014 yılından itibaren ise yeni iş ortakları ile gayrimenkul ve gıda sektöründen de yerini almıştır. 

Adem Soytekin Kaç Yaşındadır? 

Adem Soytekin, Aralık 2022 tarihinde verdiği bir röportajda 43 yaşında olduğunu ifade etmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise 46 yaşındadır.

Adem Soytekin Aslen Nerelidir?

Adem Soytekin'in koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğu ve ASOY Group'un 2022 yılında takıma sponsor olduğu biliniyor. Ancak Soytekin'in nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Adem Soytekin Neden Tutuklanmıştı?

Adem Soytekin Neden Tutuklanmıştı?

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan 106 kişi arasında yer alan Adem Soytekin, 19 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. 

İBB ile yapılan büyük çaplı projelerde adı geçtiği ifade edilen Adem Soytekin'in ve sahibi olduğu Asoy İnşaat'ın İstanbul genelinde kreş ihalesi aldığı ve KİPTAŞ konut projeleri yürüttüğü ifade edilmişti. 

Adem Soytekin İtirafçı mı Oldu? 

16 Haziran'da saat 11.00'de başlayan ifadesi kapsamında savcılığa 40 sayfa ifade verdiği ve ifadesinin 14 saat sürdüğü öğrenilen Adem Soytekin'in etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen itirafçılar arasında yer aldığı iddia edildi. Diğer itirafçıların ise Ogün Soytekin (Adem Soytekin'in kardeşi ve muhasebe müdürü), Bülent Yılmaz (ASOY İnşaat Genel Müdürü), Murat Erenler (Adem Soytekin'in Koruması) ve Nezahat Kurt olduğu belirtildi. 

ASOY Group Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin'in tutuklanmasının ardından mal varlığına da tedbiren el konmuş ve şirketine kayyum atanmıştı. Soytekin'in karara ilişkin itirazı, 22 Mayıs'ta sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuş, 'Anayasa Mahkemesine avukatlarım aracılığı ile bireysel başvuruda bulunulmuştur.' diyerek maddi tazminat talebinde bulunacağı ifade edilmişti.

Adem Soytekin'in Tutuklama Kararı Ardından Yaptığı Kamuoyu Duyurusu

Adem Soytekin'in Tutuklama Kararı Ardından Yaptığı Kamuoyu Duyurusu

'KAMUOYUNA DUYURU

Haksız tutuklanmam, mal varlığıma tedbiren el konulması ve şirketlerime kayyım atanmasının Anayasa ile teminat altına alınan, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet hakkı ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiası ile Anayasa Mahkemesine avukatlarım aracılığı ile bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Hak ihlallerinin telafisi maddi ve manevi olarak mümkün değilse de 100.000.000 TL maddi manevi tazminat talebi tarihe not düşme adına talep edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinden beklentimiz tedbir talebimiz doğrultusunda incelemenin öncelikle yapılması ve hak ihlallerine ivedilikle son verilmesidir.

Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.

Adem SOYTEKİN'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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