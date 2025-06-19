onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akbağ Acı Haberi Duyurdu: Bir Demet Tiyatro'nun Yönetmeni Hayatını Kaybetti

Demet Akbağ Acı Haberi Duyurdu: Bir Demet Tiyatro'nun Yönetmeni Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 17:43

Oyuncu Demet Akbağ acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akbağ yaptığı paylaşımla 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak tanınan Sevgi Birsel, özellikle de Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmeni olarak geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.

Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak tanınan Sevgi Birsel, özellikle de Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmeni olarak geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.

Birsel, kariyeri boyunca Dış Kapının Mandalları (1998), Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi birçok projeye imza attı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da Sevgi Birsel’in vefatını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da Sevgi Birsel’in vefatını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Akbağ, “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz… Ne yazık ki bu sabah kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

BKM Yapımı olan ve televizyon tarihine damga vuran “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti. 

FİLM – SAN Vakfı tarafından yapılan paylaşımda ise “Yönetmen Sevgi Birsel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın