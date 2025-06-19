Demet Akbağ Acı Haberi Duyurdu: Bir Demet Tiyatro'nun Yönetmeni Hayatını Kaybetti

Akbağ, “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz… Ne yazık ki bu sabah kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

BKM Yapımı olan ve televizyon tarihine damga vuran “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti.

FİLM – SAN Vakfı tarafından yapılan paylaşımda ise “Yönetmen Sevgi Birsel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.