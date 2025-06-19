Demet Akbağ Acı Haberi Duyurdu: Bir Demet Tiyatro'nun Yönetmeni Hayatını Kaybetti
Oyuncu Demet Akbağ acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akbağ yaptığı paylaşımla 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak tanınan Sevgi Birsel, özellikle de Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmeni olarak geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.
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Ünlü oyuncu Demet Akbağ da Sevgi Birsel’in vefatını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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