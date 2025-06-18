CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Çağrısını Bir Kez Daha Yineledi: “Nusret’e Gitmiyoruz”

''Mezzaluna diye bir restoranları var, bunlara para kazandırmıyoruz. TRT, Albayrak grubu, Turkuaz Medya, Doğuş Medya… Hepsini topyekün boykot ediyoruz. TGRT var ya, adeta CHP’ye sövmeye ant içmiş durumda. Bunlar parayı İhlas markasından kazanıyor. Ürünlerini almıyoruz. NTV, Star, Kral gibi kanalları asla açmıyoruz. D&R’ın içine girmiyoruz, İdefix’e uğramıyoruz.''

Son olarak AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile dalga geçen Özgür Özel şunları söyledi: “Espressolab, ‘Boykottan beteri başımıza geldi, dükkanın içine Mustafa Varank girdi, o gün bittik biz’ diyor.”