CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Çağrısını Bir Kez Daha Yineledi: “Nusret’e Gitmiyoruz”
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi Avcılar oldu. Binlerce kişinin akın ettiği Avcılar'da kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısını yineledi. Özel, ''Nusret’e gitmiyoruz. Günaydın restoranlarının önünden bile geçmiyoruz. Mezzaluna diye bir restoranları var, bunlara para kazandırmıyoruz'' dedi.
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CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta İstanbul'un bir ilçesi ve bir şehirde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor.
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Kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısını bir kez daha yineledi. ''Nusret’e gitmiyoruz. Günaydın restoranlarının önünden bile geçmiyoruz'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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