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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Çağrısını Bir Kez Daha Yineledi: “Nusret’e Gitmiyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Çağrısını Bir Kez Daha Yineledi: “Nusret’e Gitmiyoruz”

Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 22:57

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi Avcılar oldu. Binlerce kişinin akın ettiği Avcılar'da kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısını yineledi. Özel, ''Nusret’e gitmiyoruz. Günaydın restoranlarının önünden bile geçmiyoruz. Mezzaluna diye bir restoranları var, bunlara para kazandırmıyoruz'' dedi.

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CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta İstanbul'un bir ilçesi ve bir şehirde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta İstanbul'un bir ilçesi ve bir şehirde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 4 Haziran gecesi tutuklanmasının ardından bu haftaki ilçe mitingini Avcılar'da yapacaklarını duyurdu.

Saat 20.30'da başlayan miting için Avcılar'daki yurttaşlar ve CHP'liler alanı doldurdu.

Binlerce kişinin akın ettiği Avcılar'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısını bir kez daha yineledi. ''Nusret’e gitmiyoruz. Günaydın restoranlarının önünden bile geçmiyoruz'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

Kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısını bir kez daha yineledi. ''Nusret’e gitmiyoruz. Günaydın restoranlarının önünden bile geçmiyoruz'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Mezzaluna diye bir restoranları var, bunlara para kazandırmıyoruz. TRT, Albayrak grubu, Turkuaz Medya, Doğuş Medya… Hepsini topyekün boykot ediyoruz. TGRT var ya, adeta CHP’ye sövmeye ant içmiş durumda. Bunlar parayı İhlas markasından kazanıyor. Ürünlerini almıyoruz. NTV, Star, Kral gibi kanalları asla açmıyoruz. D&R’ın içine girmiyoruz, İdefix’e uğramıyoruz.''

Son olarak AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile dalga geçen Özgür Özel şunları söyledi: “Espressolab, ‘Boykottan beteri başımıza geldi, dükkanın içine Mustafa Varank girdi, o gün bittik biz’ diyor.”

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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