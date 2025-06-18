Tahliye Edilen Ümit Özdağ Cezaevinde Verdiği Kiloyu Açıkladı: "Silivri Zayıflatıyor, 8 Kilo Kadar Verdim"

'Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim. Daha sonra Silivri'ye getirilen Buğra Gökçe bey çok muhterem bir zat, görür görmez kendisine dedim ki 'Buğra bey burada bu göbeğiniz gidecek' haklı da çıktım. O da şimdi çok daha fit. Onlara da buradan çok selamlarımı iletmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Ekrem Bey de, Buğra Bey de, Aykut Erdoğdu da. Kendisi benim Gazi Üniversitesi'nden öğrencim.'