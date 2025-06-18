Tahliye Edilen Ümit Özdağ Cezaevinde Verdiği Kiloyu Açıkladı: "Silivri Zayıflatıyor, 8 Kilo Kadar Verdim"
Dün ikinci kez hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ümit Özdağ'ın zayıflığı gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin konuşan Özdağ, 'Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim' dedi.
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21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.
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Özdağ'ın Silivri'de tutuklu kaldığı süre boyunca zayıflaması ise gözlerden kaçmadı. Gün sonunda parti genel merkez binasına geçen Ümit Özdağ, cezaevinde kilo verdiğini dile getirerek şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bunu duyan yandaş basının yarınki manşeti: "Ümit Özdağ Silivri sayesinde ideal kilosuna kavuştuğu için minnettar"
He disgusts me