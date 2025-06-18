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Tahliye Edilen Ümit Özdağ Cezaevinde Verdiği Kiloyu Açıkladı: "Silivri Zayıflatıyor, 8 Kilo Kadar Verdim"

Tahliye Edilen Ümit Özdağ Cezaevinde Verdiği Kiloyu Açıkladı: "Silivri Zayıflatıyor, 8 Kilo Kadar Verdim"

Ümit Özdağ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 18:20

Dün ikinci kez hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen  Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ümit Özdağ'ın zayıflığı gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin konuşan Özdağ, 'Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim' dedi.

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21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

21 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özdağ hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti.

Kararın ardından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da sabah saatlerinde Hacı Bayram Veli Camisi’nde şükür namazı kılarak güne başladı. Özdağ, daha sonra Anıtkabir'e gitti.

Özdağ ardından tedavisi devam eden Nihat Genç'in ailesine ve Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Özdağ'ın Silivri'de tutuklu kaldığı süre boyunca zayıflaması ise gözlerden kaçmadı. Gün sonunda parti genel merkez binasına geçen Ümit Özdağ, cezaevinde kilo verdiğini dile getirerek şunları söyledi:

Özdağ'ın Silivri'de tutuklu kaldığı süre boyunca zayıflaması ise gözlerden kaçmadı. Gün sonunda parti genel merkez binasına geçen Ümit Özdağ, cezaevinde kilo verdiğini dile getirerek şunları söyledi:

'Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim. Daha sonra Silivri'ye getirilen Buğra Gökçe bey çok muhterem bir zat, görür görmez kendisine dedim ki 'Buğra bey burada bu göbeğiniz gidecek' haklı da çıktım. O da şimdi çok daha fit. Onlara da buradan çok selamlarımı iletmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Ekrem Bey de, Buğra Bey de, Aykut Erdoğdu da. Kendisi benim Gazi Üniversitesi'nden öğrencim.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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SeuS

Bunu duyan yandaş basının yarınki manşeti: "Ümit Özdağ Silivri sayesinde ideal kilosuna kavuştuğu için minnettar"

roxanne

He disgusts me