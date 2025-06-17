Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a "Sultanım" Dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sultanım' diye seslendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi projelerine ilişkin bir video paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Başdanışman Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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