Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a "Sultanım" Dedi

Erdoğan paylaşımında, 'Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşıma Oktay Saral'dan dikkat çeken bir hamle geldi.