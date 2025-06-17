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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a "Sultanım" Dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a "Sultanım" Dedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sultanım' diye seslendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi projelerine ilişkin bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi projelerine ilişkin bir video paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, 'Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşıma Oktay Saral'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Başdanışman Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Başdanışman Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından' diye seslendi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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