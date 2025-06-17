Emlakçıların Fiyat Oyunu İfşa Oldu: Aynı Daire İçin Üç Farklı Kira İlanı Verilince Ortalık Karıştı
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Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlar boyut atladı. Ev fiyatlarının her geçen gün artmasıyla birlikte yeni bir sorunun ortaya çıkması kaçılmaz oldu.
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Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, fiyatlardaki bu çeşitliliğin 'gizli manipülasyon' anlamına geldiğini belirerek, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar piyasada kiraların suni olarak artmasına sebep oluyor” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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