Emlakçıların Fiyat Oyunu İfşa Oldu: Aynı Daire İçin Üç Farklı Kira İlanı Verilince Ortalık Karıştı

Emlakçıların fiyat oyunu ifşa oldu. Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı daire, üç ayrı emlakçı tarafından 47 bin, 49 bin ve 53 bin TL olmak üzere üç farklı kira bedeliyle ilana çıkarıldı.