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Emlakçıların Fiyat Oyunu İfşa Oldu: Aynı Daire İçin Üç Farklı Kira İlanı Verilince Ortalık Karıştı

Emlakçıların Fiyat Oyunu İfşa Oldu: Aynı Daire İçin Üç Farklı Kira İlanı Verilince Ortalık Karıştı

Ev Sahibi kira
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 12:35

Emlakçıların fiyat oyunu ifşa oldu. Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı daire, üç ayrı emlakçı tarafından 47 bin, 49 bin ve 53 bin TL olmak üzere üç farklı kira bedeliyle ilana çıkarıldı.

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Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlar boyut atladı. Ev fiyatlarının her geçen gün artmasıyla birlikte yeni bir sorunun ortaya çıkması kaçılmaz oldu.

Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlar boyut atladı. Ev fiyatlarının her geçen gün artmasıyla birlikte yeni bir sorunun ortaya çıkması kaçılmaz oldu.

Ekol TV’den Mahmut Keşan’ın haberine göreİstanbul Şişli’de aynı daire, üç farklı tarihte üç ayrı emlakçı tarafından farklı kira bedelleriyle ilana konuldu. 

11 Mayıs’ta 47 bin TL olarak listelenen daire, 20 Mayıs’ta 53 bin TL’ye çıktı. 24 Mayıs’ta ise başka bir emlakçı 49 bin TL talep etti.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, fiyatlardaki bu çeşitliliğin 'gizli manipülasyon' anlamına geldiğini belirerek, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar piyasada kiraların suni olarak artmasına sebep oluyor” dedi.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, fiyatlardaki bu çeşitliliğin 'gizli manipülasyon' anlamına geldiğini belirerek, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar piyasada kiraların suni olarak artmasına sebep oluyor” dedi.

Avukat Sedef Selçuk ise mevzuata aykırı ilanlar için 160 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceğini söyleyerek, “Bir mülk sahibi birden fazla emlakçı ile çalışabilir. Ancak aynı ürüne dair birden fazla farklı içerikte ilan mevzuata aykırıdır” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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