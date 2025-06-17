Dubai Çikolatasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı: "Ölümle Sonuçlanabilirdi"

'Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir.'