Dubai Çikolatasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı: "Ölümle Sonuçlanabilirdi"
Yakın bir zamanda aniden popüler olan şimdilerde ise eski popülerliğinden eser kalmayan Dubai çikolatası az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi koştu. Çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı.
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6 yaşındaki bir çocuk, marketten aldığı Dubai çikolatasını yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı.
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Eşinin haber vermesi üzerine olayı öğrenen Yakup Kurttekin, şunları söyledi:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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