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Dubai Çikolatasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı: "Ölümle Sonuçlanabilirdi"

Dubai Çikolatasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı: "Ölümle Sonuçlanabilirdi"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 11:34

Yakın bir zamanda aniden popüler olan şimdilerde ise eski popülerliğinden eser kalmayan Dubai çikolatası az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi koştu.  Çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı.

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6 yaşındaki bir çocuk, marketten aldığı Dubai çikolatasını yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı.

6 yaşındaki bir çocuk, marketten aldığı Dubai çikolatasını yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı.

Çikolata kontrol edildiğinde ise her şey ortaya çıktı. Çikolatanın içinde plastik parçaları bulundu.

Eşinin haber vermesi üzerine olayı öğrenen Yakup Kurttekin, şunları söyledi:

Eşinin haber vermesi üzerine olayı öğrenen Yakup Kurttekin, şunları söyledi:

'Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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