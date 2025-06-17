18 Yıl Önce Açılan Türkiye'nin İlk Lüks ve Butik Konsept AVM'si Kapanıyor
Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak değişen düzende ayak uyduramadığı için kapanan AVM'lere bir yenisi daha eklendi. Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olarak açılan ve 18 yıldır faaliyet gösteren Prestige Mall, kapanıyor.
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AVM'nin kapanmasına sayılı günler kaldı. Bahçeşehir’in ünlü alışveriş merkezi haziran sonunda kepenk indiriyor.
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Çalışanlar, uzun süredir gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların düzenli ödenmediğini iddia ederken, AVM yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamış olması dikkat çekti.
Değişen düzene ayak uyduramayan Prestige Mall, rekabetten çekiliyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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