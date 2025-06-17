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18 Yıl Önce Açılan Türkiye'nin İlk Lüks ve Butik Konsept AVM'si Kapanıyor

18 Yıl Önce Açılan Türkiye'nin İlk Lüks ve Butik Konsept AVM'si Kapanıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 10:41

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak değişen düzende ayak uyduramadığı için kapanan AVM'lere bir yenisi daha eklendi. Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olarak açılan ve 18 yıldır faaliyet gösteren Prestige Mall, kapanıyor.

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AVM'nin kapanmasına sayılı günler kaldı. Bahçeşehir’in ünlü alışveriş merkezi haziran sonunda kepenk indiriyor.

AVM'nin kapanmasına sayılı günler kaldı. Bahçeşehir’in ünlü alışveriş merkezi haziran sonunda kepenk indiriyor.

İstanbul Bahçeşehir’de 2007 yılında kapılarını açan ve Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” AVM’si olma unvanını taşıyan Prestige Mall, zorlu faaliyet koşulları ve yönetim sorunları nedeniyle kapılarını kapatıyor.

25 bin metrekarelik alana kurulan alışveriş merkezi, haziran ayı sonunda faaliyetlerine tamamen son verecek.

Çalışanlar, uzun süredir gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların düzenli ödenmediğini iddia ederken, AVM yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamış olması dikkat çekti.

Çalışanlar, uzun süredir gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların düzenli ödenmediğini iddia ederken, AVM yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamış olması dikkat çekti.

Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, AVM içerisindeki File Market hafta sonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Türkiye genelinde sayıları 450’ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya.  Bugün bu merkezlerden yaklaşık 50’si, ayakta kalmak için gerekli olan doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verememesi yatıyor.

Değişen düzene ayak uyduramayan Prestige Mall, rekabetten çekiliyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı.

Değişen düzene ayak uyduramayan Prestige Mall, rekabetten çekiliyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı.

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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