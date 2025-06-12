onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan HPV Aşısı İçin Müjdeli Haber: "2025’in Sonunda Başlatacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan HPV Aşısı İçin Müjdeli Haber: "2025’in Sonunda Başlatacağız"

Sağlık Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 00:20

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV aşısı için müjdeli haber verdi. Bakan Memişoğlu, '2025’in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız.13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hâle geleceğiz' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rahim ağzı kanserinden yüzde 70-90 oranında koruyan HPV aşısının tüm Türkiye’de ücretsiz olması için harekete geçildi.

Rahim ağzı kanserinden yüzde 70-90 oranında koruyan HPV aşısının tüm Türkiye’de ücretsiz olması için harekete geçildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber’de, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, HPV aşısı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HPV aşısı için tarih veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunları söyledi:

HPV aşısı için tarih veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunları söyledi:

'Bir müjde de vermek istiyorum huzurunuzda. Biliyorsunuz özellikle bu HPV ile ilgili spekülasyonlar oluyor. Onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz bunun esasında 200 tipi var. Farklı şeyleri var, varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan, özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programına başlatacağız. 2025'in sonunda 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza, isteyen çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz. 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacağız hale geleceğiz.''

Yayın sonrası Bakan Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte o paylaşım:

İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklaması:

Bakan Memişoğlu'nun açıklaması sonrası akıllara eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geldi.

Bakan Memişoğlu'nun açıklaması sonrası akıllara eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geldi.

Fahrettin Koca, Kasım 2022'de HPV aşısının ücretsiz şekilde uygulanacağı sözünü verdi ancak bu vaat hâlâ yerine getirilmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın