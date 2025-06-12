Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan HPV Aşısı İçin Müjdeli Haber: "2025’in Sonunda Başlatacağız"
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV aşısı için müjdeli haber verdi. Bakan Memişoğlu, '2025’in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız.13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hâle geleceğiz' dedi.
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Rahim ağzı kanserinden yüzde 70-90 oranında koruyan HPV aşısının tüm Türkiye’de ücretsiz olması için harekete geçildi.
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HPV aşısı için tarih veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunları söyledi:
Yayın sonrası Bakan Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte o paylaşım:
İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklaması:
Bakan Memişoğlu'nun açıklaması sonrası akıllara eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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