onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Soruşturmada Yeni Gelişme: Havuzun Suyu Boşaltıldı

Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Soruşturmada Yeni Gelişme: Havuzun Suyu Boşaltıldı

Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 18:13

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir  Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ani ölümü sonrası 'suikast' iddiaları gündeme gelmişti. Bunun üzerine Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.

Savcı ve bilirkişilerin Zeyrek'in oturduğu villanın havuzundaki incelemeleri de devam ediyor.

Savcı ve bilirkişilerin Zeyrek'in oturduğu villanın havuzundaki incelemeleri de devam ediyor.

Havuzun suyunun boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın