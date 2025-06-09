Acı Haber Sonrası Ferdi Zeyrek'in Kızından İlk Paylaşım: “Babamın Kanını Yerde Bırakmayın”
Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım geldi. Olaya ilişkin ''ihmal var'' diyen Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.
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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nehir Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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