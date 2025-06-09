Acı Haber Sonrası Ferdi Zeyrek'in Kızından İlk Paylaşım: “Babamın Kanını Yerde Bırakmayın”

Nehir Zeyrek, daha önce yaptığı açıklamada, ''ihmal var'' demişti. Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” ifadelerini kullanmıştı.