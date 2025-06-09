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Acı Haber Sonrası Ferdi Zeyrek'in Kızından İlk Paylaşım: “Babamın Kanını Yerde Bırakmayın”

Acı Haber Sonrası Ferdi Zeyrek'in Kızından İlk Paylaşım: “Babamın Kanını Yerde Bırakmayın”

Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 18:10

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım geldi.  Olaya ilişkin ''ihmal var'' diyen Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haber sonrası ortalık karıştı. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nehir Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nehir Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

Nehir Zeyrek, daha önce yaptığı açıklamada, ''ihmal var'' demişti. Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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