Ferdi Zeyrek Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Zeyrek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve Manisa halkının büyük bir desteğiyle başkanlık koltuğuna oturdu.

Ferdi Zeyrek, ilk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Daha sonra Manisa’da kendi şirketini kurdu ve mimarlık alanında çalışmaya başladı. Aktif bir isim olan Zeyrek, Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik ve sonra başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev alan isim, 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2024 yılında başkan seçilmeden önce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev aldı.

Ferdi Zeyrek Nereli?

Ferdi Zeyrek Manisalıdır.

Ferdi Zeyrek Kaç Yaşında?

1977 yılında dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.