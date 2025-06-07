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Ferdi Zeyrek Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Zeyrek Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 08:54

Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz seçimde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen isim bu kez yaşadığı elim kazayla Türkiye gündemine geldi. Zeyrek, Manisa'daki evinde elektrik akımına kapıldı. Evinde kalp masajı yapılıp hastanaye kaldırılan Zeyrek'in son durumunu ise Özgür Özel açıkladı.

Peki Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?

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Ferdi Zeyrek Kimdir?

Ferdi Zeyrek Kimdir?

Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Zeyrek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve Manisa halkının büyük bir desteğiyle başkanlık koltuğuna oturdu.

Ferdi Zeyrek, ilk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Daha sonra Manisa’da kendi şirketini kurdu ve mimarlık alanında çalışmaya başladı. Aktif bir isim olan Zeyrek, Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik ve sonra başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev alan isim, 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2024 yılında başkan seçilmeden önce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev aldı.

Ferdi Zeyrek Nereli?

Ferdi Zeyrek Manisalıdır.

Ferdi Zeyrek Kaç Yaşında?

1977 yılında dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu?

Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu?

Ferdi Zeyrek, Manisa'daki evinde elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbari üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeyrek'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve kalp masajı yaptı. Kalp masajının yaklaşık 6-7 dakika boyunca yapıldığı, Özgür Özel tarafından açıklandı.

Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Zeyrek, hala yoğun bakımdadır. Durumu ağır olan Zeyrek'e olay anından hemen sonra kalp masajı yapılmıştır. Zeyrek'in son durumu ise hastane önüne gelen Özgür Özel tarafından açıklandı. 

Özel'in açıklamaları:

'Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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