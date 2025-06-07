Ferdi Zeyrek Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?
Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz seçimde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen isim bu kez yaşadığı elim kazayla Türkiye gündemine geldi. Zeyrek, Manisa'daki evinde elektrik akımına kapıldı. Evinde kalp masajı yapılıp hastanaye kaldırılan Zeyrek'in son durumunu ise Özgür Özel açıkladı.
Peki Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?
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Ferdi Zeyrek Kimdir?
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Ferdi Zeyrek'e Ne Oldu?
Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Nasıl?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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