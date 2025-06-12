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ABD'yi Karıştıran Görüntü: Soru Sormak İstedi Ters Kelepçe Yaptılar!

ABD'yi Karıştıran Görüntü: Soru Sormak İstedi Ters Kelepçe Yaptılar!

Amerika Birleşik Devletleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 23:05

ABD'den çok konuşulacak görüntüler geldi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in toplantısında Los Angeles olaylarıyla ilgili soru sormak isteyen Demokrat Senatör Alex Padilla önce zorla dışarı çıkarıldı. Daha sonra Padilla, yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.

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Soru sormak isteyen senatörün başına gelmeyen kalmadı.

Soru sormak isteyen senatörün başına gelmeyen kalmadı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

Bakan Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

Senatör Padilla, 'Ben senatörüm ve Bakan'a bir sorum var' diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldı.

Senatör Padilla'nın, daha sonra FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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