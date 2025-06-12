ABD'yi Karıştıran Görüntü: Soru Sormak İstedi Ters Kelepçe Yaptılar!

Senatör Padilla, 'Ben senatörüm ve Bakan'a bir sorum var' diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldı.

Senatör Padilla'nın, daha sonra FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.