Hindistan'da Yolcu Uçağı Faciası: 1 Kişi Sağ Bulundu, 240'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Düşen uçaktan sağ kurtulan İngiliz uyruklu Ramesh Vishwash, 'Kalkıştan otuz saniye sonra, yüksek bir ses duyuldu ve ardından uçak düştü. Her şey çok hızlı oldu' dedi. Vishwash'ın sosyal medyada paylaşılan videosunda enkazdan yürüyerek çıktığı görüldü.

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik de Viswash hakkında yaptığı açıklamada '11A numaralı koltuktaki bir kişi sağ olarak bulundu.Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir” diye belirtti.