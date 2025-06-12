Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Karar: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı. Platcorn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, yayıncılar, 500 Bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile 2 gün imza verecekler.
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Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen ‘Sanal Kasa’ operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.
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Gözaltına alınan 12 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen fenomenlerden 12 isim serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan isimlerin arasında yer alan Ataberk Doğan'dan paylaşım geldi. İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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