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Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Karar: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Karar: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 18:21

TwitchYouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı. Platcorn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, yayıncılar, 500 Bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile 2 gün imza verecekler.

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Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen ‘Sanal Kasa’ operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen ‘Sanal Kasa’ operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, 'Twitch', 'YouTube', 'Instagram' ve 'TikTok' yayınları sırasında 'Key Drop' isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Ataberk Doğan, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen fenomenlerden 12 isim serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 12 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen fenomenlerden 12 isim serbest bırakıldı.

Platcorn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, yayıncılar, 500 Bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile 2 gün imza verecekler.

Gözaltına alınan isimlerin arasında yer alan Ataberk Doğan'dan paylaşım geldi. İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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