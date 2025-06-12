Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Karar: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, 'Twitch', 'YouTube', 'Instagram' ve 'TikTok' yayınları sırasında 'Key Drop' isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Ataberk Doğan, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişiler gözaltına alındı.