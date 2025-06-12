Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu
Sosyal medya fenomenlerine ‘Sanal Kasa’ operasyonu düzenlendi. Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alındı.
İşte gözaltına alınan isimler 👇
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Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlere operasyonlar devam ediyor.
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İşte emniyet güçlerinin gözaltına aldığı isimler:
FERİT KARAKAYA
TOLUNAY ÖREN
ERAY CAN ÖZKENAR
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FERİT CAN DAMA
KEMAL CAN PARLAK (KENDİNE MÜZİSYEN)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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