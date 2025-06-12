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Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu

Sosyal Medya Fenomenlerine Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 12:09 Son Güncelleme: 12.06.2025 - 12:50

Sosyal medya fenomenlerine ‘Sanal Kasa’ operasyonu düzenlendi. Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alındı. 

İşte gözaltına alınan isimler 👇

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Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlere operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlere operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen isimler gözaltına alındı.

İşte emniyet güçlerinin gözaltına aldığı isimler:

İşte emniyet güçlerinin gözaltına aldığı isimler:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya

FERİT KARAKAYA

FERİT KARAKAYA

TOLUNAY ÖREN

TOLUNAY ÖREN

ERAY CAN ÖZKENAR

ERAY CAN ÖZKENAR
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FERİT CAN DAMA

FERİT CAN DAMA

KEMAL CAN PARLAK (KENDİNE MÜZİSYEN)

KEMAL CAN PARLAK (KENDİNE MÜZİSYEN)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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