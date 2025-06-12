onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Eray Can Özkenar Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?

Eray Can Özkenar Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 12:41

Eray Can Özkenar, Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarından biridir. Özkenar, aynı zamanda YouTube'daki içerikleriyle de tanınır. Son zamanlarda ise Kick yayınlarıyla adını duyrumuştur. Elde ettiği başarılarla sosyal medyada geniş bir tekipçi kitlesine ulaşmıştır. İlk olarak Kendine Müzisyen ekibi (Erik Dalı) ve BBL bünyesinde bulunmuştur.

Peki Twitch Yayıncısı Eray Can Özkenar kimdir, neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Kimdir?

Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Kimdir?

Eray Can Özkenar, bir Twitch Yayıncısı ve sosyal medya fenomenidir. Kendine Müzisyen ekibi (Erik Dalı) ve BBL bünyesinde yer alarak ismini geniş kitlelere duyurmuştur. Daha sonra içerik üreticiliği serüvenine başlamış ve 2017 yılında Twitch ve YouTube'da popülerleşmiştir. Özkenar, özellikle GTA 5, Counter Strike 2, Valorant, Feign, Among Us, Gang beast gibi oyunlarla tanınmıştır. İzleyenler ve diğer oyuncularla kurduğu iletişim sayesinde geniş kitleler tarafından sevilmiştir.

Eray Can Özkenar Kaç Yaşında?

2001 yılında doğan Eray Can Özkenar, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Eray Can Özkenar Nereli?

Eray Can Özkenar Türkiye'de doğup büyümüştür ancak memleketine dair detaylı bilgi yoktur.

Twitch Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?

Twitch Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?

Eray Can Özkenar, 12 Haziran'da gözaltına alındı. Sosyal medya fenomenlerine düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Eray Can Özkenar'ın da içlerinde yer aldığı TwitchYouTubeTikTok yayıncılarına yapılan operasyonda, yayıncıların, yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, kumarı teşvik ettiği öne sürüldü. Yayıncılar, kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açıyor ve haksız kazanç sağlıyorlardı.

Gözaltına alınanlar arasında Eray Can Özkenar da bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın