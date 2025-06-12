Eray Can Özkenar Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?
Eray Can Özkenar, Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarından biridir. Özkenar, aynı zamanda YouTube'daki içerikleriyle de tanınır. Son zamanlarda ise Kick yayınlarıyla adını duyrumuştur. Elde ettiği başarılarla sosyal medyada geniş bir tekipçi kitlesine ulaşmıştır. İlk olarak Kendine Müzisyen ekibi (Erik Dalı) ve BBL bünyesinde bulunmuştur.
Peki Twitch Yayıncısı Eray Can Özkenar kimdir, neden gözaltına alındı?
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Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Kimdir?
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Twitch Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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