Eray Can Özkenar Kimdir, Kaç Yaşında? Twitch ve Kick Yayıncısı Eray Can Özkenar Neden Gözaltına Alındı?

Eray Can Özkenar, bir Twitch Yayıncısı ve sosyal medya fenomenidir. Kendine Müzisyen ekibi (Erik Dalı) ve BBL bünyesinde yer alarak ismini geniş kitlelere duyurmuştur. Daha sonra içerik üreticiliği serüvenine başlamış ve 2017 yılında Twitch ve YouTube'da popülerleşmiştir. Özkenar, özellikle GTA 5, Counter Strike 2, Valorant, Feign, Among Us, Gang beast gibi oyunlarla tanınmıştır. İzleyenler ve diğer oyuncularla kurduğu iletişim sayesinde geniş kitleler tarafından sevilmiştir.

Eray Can Özkenar Kaç Yaşında?

2001 yılında doğan Eray Can Özkenar, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Eray Can Özkenar Nereli?

Eray Can Özkenar Türkiye'de doğup büyümüştür ancak memleketine dair detaylı bilgi yoktur.