Kemal Can Parlak Kimdir? Twitch Yayıncısı "Kendine Müzisyen" Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?
Twitch yayıncılığı yapan Kemal Can Parlak'ın hayatı takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kendine Müzisyen lakabıyla tanınan Kemal Can Parlak, gözaltına alındı. Kemal Can Parlak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Twitch Yayıncısı 'Kendine Müzisyen' Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?
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Kemal Can Parlak kimdir?
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Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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