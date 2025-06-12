Kemal Can Parlak Kimdir? Twitch Yayıncısı "Kendine Müzisyen" Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?

Eğlenceli yayınlarıyla 'Kendine Müzisyen' ismiyle tanınan Kemal Can Parlak Twitch yayıncısı. Özellikle Z kuşağının ilgisini bir hayli çeken Kemal Can Parlak'ın hayatı oldukça merak ediliyor. İşte ünlü Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak'ın biyografisi.

Kemal Can Parlak Kaç Yaşında, Nereli?

15 Mayıs 1995 yılında Mersin'de dünyaya gelen Kemal Can Parlak, Kendine Müzisyen lakabıyla tanınmaktadır. İstanbul'da yaşayan yayıncı, lise yıllarında 86 güne kadar devamsızlık yaparak rekor kırdı.

Kemal Can Parlak, Üniversitede Ses Mühendisliği bölümünü okudu. YouTube'da yaptığı coverları takipçileri ile paylaşan Kemal Can Parlak, kısa sürede dikkat çeken isim oldu.

En büyük çıkışını Twitch platformuna 'BlindID' uygulamasıyla yaptı. BlindID uygulamasıyla çok ilginç ve eğlenceli konuşmalar yapan yayıncı kitlesini büyütmeyi başardı.