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Kemal Can Parlak Kimdir? Twitch Yayıncısı "Kendine Müzisyen" Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?

Kemal Can Parlak Kimdir? Twitch Yayıncısı "Kendine Müzisyen" Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 12:17

Twitch yayıncılığı yapan Kemal Can Parlak'ın hayatı takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kendine Müzisyen lakabıyla tanınan Kemal Can Parlak, gözaltına alındı. Kemal Can Parlak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Twitch Yayıncısı 'Kendine Müzisyen' Kemal Can Parlak Neden Gözaltına Alındı?

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Kemal Can Parlak kimdir?

Kemal Can Parlak kimdir?

Eğlenceli yayınlarıyla 'Kendine Müzisyen' ismiyle tanınan Kemal Can Parlak Twitch yayıncısı. Özellikle Z kuşağının ilgisini bir hayli çeken Kemal Can Parlak'ın hayatı oldukça merak ediliyor. İşte ünlü Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak'ın biyografisi. 

Kemal Can Parlak Kaç Yaşında, Nereli?

15 Mayıs 1995 yılında Mersin'de dünyaya gelen Kemal Can Parlak, Kendine Müzisyen lakabıyla tanınmaktadır. İstanbul'da yaşayan yayıncı, lise yıllarında 86 güne kadar devamsızlık yaparak rekor kırdı.

Kemal Can Parlak, Üniversitede Ses Mühendisliği bölümünü okudu. YouTube'da yaptığı coverları takipçileri ile paylaşan Kemal Can Parlak, kısa sürede dikkat çeken isim oldu. 

En büyük çıkışını Twitch platformuna 'BlindID' uygulamasıyla yaptı. BlindID uygulamasıyla çok ilginç ve eğlenceli konuşmalar yapan yayıncı kitlesini büyütmeyi başardı.

Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı?

Kemal Can Parlak neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomenlerine 12 Haziran'da operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 

Operasyon Twitch, YouTube, TikTok yayıncılarına düzenlendi. Yayıncıların, yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasına Kemal Can Parlak da bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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