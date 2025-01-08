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Kozmetiğin Sevilen Markalarından Çok Satan Ürünler

etiket Kozmetiğin Sevilen Markalarından Çok Satan Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 14:20

Kozmetik dünyasının popüler markalarından en çok tercih edilen ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Skin Sensual Bb Krem'den L'Oréal Paris Telescopic Maskara'ya kadar, çeşit çeşit ürünleri bu derlememizde bulabilirsiniz. Bu ürünler, güzellik ve bakım rutininizin vazgeçilmez parçaları olacak. 

Bu içerik 08.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Skin Sensual Bb Krem Light

Skin Sensual Bb Krem Light

Skinsensual BB Cream, cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkararak daha esnek ve parlak bir görünüm sağlar. Kusurları ustalıkla gizlerken içeriğindeki arbutin sayesinde düzenli kullanımda cilt lekelerinin azalmasına ve cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Hem anlık güzellik hem de uzun vadeli bakım sunan bu BB krem, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt görünümü için mükemmel bir tercih! ✨🌸

Skin Sensual Bb Krem Light

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Skin Sensual Vita-C ve Cilt Tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu 30 ml

Skin Sensual Vita-C ve Cilt Tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu 30 ml

Skin Sensual Serumu, cildin aydınlanmasını destekleyerek daha canlı ve taze bir görünüm kazandırır. Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde cilt bariyerini güçlendirir ve cildin daha pürüzsüz hissedilmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda cilt tonu eşitsizliklerini gidermeye destek olan bu serum, cildinize ihtiyacı olan bakım ve ışıltıyı sunuyor. 🌟💧

Kullanıcı yorumu;

Skin Sensual'in C vitaminine bayılıyorum. İndirimde bulunca kaçırmayın. Canlandırıcı etkisini anında görüyorsunuz.

Skin Sensual Vita-C ve Cilt Tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

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Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, çok yönlü formülüyle makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, çok yönlü formülüyle makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

İster kusurları gizlemek, ister cildinizi aydınlatmak veya kontür yapmak için kullanın, bu kapatıcı her ihtiyaca cevap veriyor. Mat ve yorgun cildi anında canlandırırken, cilt kusurlarını ustalıkla kapatarak cilt tonunu eşitler. Sonuç? Pürüzsüz, ışıltılı ve mükemmel bir cilt görünümü! 

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

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L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Kirpiklerinizi dramatik bir şekilde uzatan bu maskara, her an daha uzun ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Plastik fırçası, kirpikleri tek tek ayırarak belirginleştirir ve dolgun bir etki yaratır. Gün boyu topaklanma ve bulaşma yapmayan dayanıklı formülü sayesinde tazeliğini korur, her ortamda kusursuz bir görünüm sağlar. 

Kullanıcı yorumu;

Gayet güzel topaklanma yapmıyor kirpiklerimi uzattı ve tek tek ayırdı.

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

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L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

1.4 kat daha büyük görünen gözler için tasarlanan bu maskara, uçtan uca tüm kirpikleri kavrayarak etkileyici bir panoramik hacim sunar. Her bir kirpiği özenle belirginleştirirken, büyüleyici ve çarpıcı bakışlar için mükemmel bir sonuç sağlar. 

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

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L'Oréal Paris Fondöten True Match 2C Rose Vanilla

L'Oréal Paris Fondöten True Match 2C Rose Vanilla

İpeksi formülü sayesinde 2 hafta düzenli kullanımda cilt kalitesini geliştirmeye yardımcı olur. Sağlıklı ve saten bir bitiş sunarak cildinizi kusursuzlaştırırken, gün boyu nemlendirme özelliğiyle cildinizi rahat tutar. Doğal, taze ve pürüzsüz bir görünüm için ideal bir seçim! ✨💖

L'Oréal Paris Fondöten True Match 2C Rose Vanilla

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La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Güneş Kremi 50 ml

La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Güneş Kremi 50 ml

Hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş formülüyle çok yüksek düzeyde koruma sunuyor. Göz batmasını önleyen yenilikçi yapısı sayesinde hem konforlu hem de etkili bir kullanım sağlar. Geniş spektrumlu koruma özelliğiyle UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi koruyarak zararlı etkilerin önüne geçer. Hafif ve kolay emilen dokusuyla günlük kullanımda cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf

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La Roche-Posay Effaclar Duo+M 40 ml

La Roche-Posay Effaclar Duo+M 40 ml

La Roche-Posay Effaclar Duo+ M, cilt kusurlarına karşı hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor!  Siyah noktaların görünümünü azaltmaya, sivilce izlerini hafifletmeye ve ciltteki düzensizlikleri gidermeye yardımcı olan bu özel formül, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için idealdir. 

La Roche-Posay Effaclar Duo+M 40 ml

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Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Cilt tonunu eşitleyen, derinlemesine nemlendiren ve SPF 50 korumasıyla UVA/UVB ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlayan bu nemlendirici, cildinizi tüm gün boyunca güvenle korur. Hafif formülü, doğal ve aydınlık bir cilt görünümü sunarken cilt bariyerinizi güçlendirir. 

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF

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Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Note Likit Aydınlatıcı, cildinize anında ışıltı ve aydınlık bir görünüm kazandırır. Sıvı yapısı sayesinde kolayca uygulanabilir ve doğal bir parlaklık sunar. Bu likit aydınlatıcı, makyajınıza zarif bir dokunuş katarak cildinizi ışıltılı ve taze gösterir. 

Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

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Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

Cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olan bu kremsi kapatıcı, kusurları etkin bir şekilde kamufle eder ve göz çevresini aydınlatarak taze bir görünüm sunar. Göz altındaki koyu halkalar ve renk eşitsizliklerini gizlerken, ayarlanabilir kapatıcılığı sayesinde doğal ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Uzun süreli kalıcılığı ile gün boyu taze bir makyaj görünümü sunar ve ciltteki yorgun ifadeyi ortadan kaldırır. 

Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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