Kozmetiğin Sevilen Markalarından Çok Satan Ürünler

Kirpiklerinizi dramatik bir şekilde uzatan bu maskara, her an daha uzun ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Plastik fırçası, kirpikleri tek tek ayırarak belirginleştirir ve dolgun bir etki yaratır. Gün boyu topaklanma ve bulaşma yapmayan dayanıklı formülü sayesinde tazeliğini korur, her ortamda kusursuz bir görünüm sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Gayet güzel topaklanma yapmıyor kirpiklerimi uzattı ve tek tek ayırdı.

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara