Kitap Çıkartan Emrata'dan Bakım Yaptıran Rodriguez'e 8 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kitap Çıkartan Emrata'dan Bakım Yaptıran Rodriguez'e 8 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Emrata
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Georgina Rodriguez
Ian Somerhalder
CARDİ B
Ariana Grande
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Kylie Jenner
Kim Kardashian
Demi Moore
Hailey Bieber
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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