Kırmızı et, içindeki demirin vücut tarafından kolay emilmesi nedeniyle güçlü bir kaynak sayılıyor. Ancak mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi baklagiller de demir açısından oldukça zengin. Bir kase mercimek yemeği, günlük ihtiyacın neredeyse yarısını karşılayabiliyor.

İspanak, pazı, karalahana ve brokoli gibi yeşilliklerin yanı sıra kabak çekirdeği, susam, tahin, kaju, badem, kuru kayısı, kuru üzüm, pekmez, yumurta, tam buğday ve yulaf da günlük demire katkı veriyor. Et yemeyen ama tavuk, balık ve yumurta tüketenler için durum daha kolay, çünkü hayvansal kaynaklı demir bitkisel demire göre daha iyi emiliyor. Aslında sorun demirin yokluğu değil, bitkisel demirin emiliminin daha zor olması.