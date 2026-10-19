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Ne Yeşil Ne Kırmızı: Beslenme Uzmanları En Sağlıklı Elmayı Açıkladı

Ne Yeşil Ne Kırmızı: Beslenme Uzmanları En Sağlıklı Elmayı Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 16:09
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Elma denince akla çoğunlukla yeşil ya da kırmızı gelir. Bazı beslenme uzmanları ise sarı elmanın lif içeriği ve dengeli şeker-asit oranıyla öne çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, elmanın faydalı bileşenlerinin büyük ölçüde kabukta toplanması nedeniyle çeşit kadar tüketim şeklinin de önemli olduğunu hatırlatıyor.

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Kaynak: Very Well Health

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Bazı uzmanlara göre yeşil elmanın asit oranı hassas midelerde, kırmızı elmanın şeker oranı ise kan şekerinde dikkat gerektiriyor.

Bazı uzmanlara göre yeşil elmanın asit oranı hassas midelerde, kırmızı elmanın şeker oranı ise kan şekerinde dikkat gerektiriyor.

Bazı beslenme uzmanlarına göre elmanın rengi, içindeki şeker ve asit dengesi hakkında ipucu veriyor. Yeşil elmanın asit oranı yüksek olduğu için hassas midelerde ekşimeye yol açabiliyor. Kırmızı elmanın ise şeker oranı daha yüksek olduğundan kan şekerini hızla yükseltebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle elma seçerken yalnızca renge değil, kişinin sindirim sistemine ve kan şekeri durumuna da bakılması öneriliyor.

Sarı elma, dengeli şeker-asit oranı ve yüksek lif içeriğiyle sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor.

Sarı elma, dengeli şeker-asit oranı ve yüksek lif içeriğiyle sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor.

Beslenme uzmanları, sarı (Golden) elmayı şeker ve asit dengesinin ideal olması ve lif içeriğinin yüksek olması nedeniyle bağırsak ve kalp dostu seçenekler arasında gösteriyor. Sarı ve pembemsi elma kabuklarında flavanol, kersetin ve pektin gibi bileşenlerin yoğunlaştığı belirtiliyor.

Cleveland Clinic ise koyu kırmızı kabuklu Red Delicious çeşidinin daha fazla antioksidan içerebileceğini, ancak besin değerlerinin çeşitler arasında çok az değiştiğini ve tüm elmaların besleyici olduğunu belirtiyor.

Elmanın en fazla faydası bütün, çiğ ve kabuğuyla tüketildiğinde elde ediliyor.

Elmanın en fazla faydası bütün, çiğ ve kabuğuyla tüketildiğinde elde ediliyor.

Cleveland Clinic'in kayıtlı diyetisyeni Amber Sommer'a göre elma kabuğu, özellikle kersetin adlı antioksidan bakımından zengin. En fazla fayda, elmanın bütün, çiğ ve kabuğuyla tüketilmesiyle elde ediliyor. Elma suyu, elma sirkesi ve elma püresi ise işleme nedeniyle daha az sağlıklı kabul ediliyor. Kabukla yenecek elmanın iyice yıkanması öneriliyor.

Bir elma yaklaşık 60 kalori içeriyor, yaklaşık yüzde 85'i sudan oluşuyor. 38 binden fazla kişinin katıldığı bir çalışmada, günde birden fazla elma yiyenlerde Tip 2 diyabet riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu görüldü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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