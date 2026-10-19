Ne Yeşil Ne Kırmızı: Beslenme Uzmanları En Sağlıklı Elmayı Açıkladı

Bazı beslenme uzmanlarına göre elmanın rengi, içindeki şeker ve asit dengesi hakkında ipucu veriyor. Yeşil elmanın asit oranı yüksek olduğu için hassas midelerde ekşimeye yol açabiliyor. Kırmızı elmanın ise şeker oranı daha yüksek olduğundan kan şekerini hızla yükseltebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle elma seçerken yalnızca renge değil, kişinin sindirim sistemine ve kan şekeri durumuna da bakılması öneriliyor.