Ne Yeşil Ne Kırmızı: Beslenme Uzmanları En Sağlıklı Elmayı Açıkladı
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Elma denince akla çoğunlukla yeşil ya da kırmızı gelir. Bazı beslenme uzmanları ise sarı elmanın lif içeriği ve dengeli şeker-asit oranıyla öne çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, elmanın faydalı bileşenlerinin büyük ölçüde kabukta toplanması nedeniyle çeşit kadar tüketim şeklinin de önemli olduğunu hatırlatıyor.
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Kaynak: Very Well Health
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Bazı uzmanlara göre yeşil elmanın asit oranı hassas midelerde, kırmızı elmanın şeker oranı ise kan şekerinde dikkat gerektiriyor.
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Sarı elma, dengeli şeker-asit oranı ve yüksek lif içeriğiyle sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor.
Elmanın en fazla faydası bütün, çiğ ve kabuğuyla tüketildiğinde elde ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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