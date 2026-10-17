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Çaldıkları Pembe Elması Bir Elmanın İçine Saklamışlardı: Aç Hizmetçi Isırınca Bulundu

Çaldıkları Pembe Elması Bir Elmanın İçine Saklamışlardı: Aç Hizmetçi Isırınca Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 22:35
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Dokuz karatlık, armut biçimli nadir pembe elmas Grand Condé, Ekim 1926'da Fransa'daki Chantilly Şatosu'na yapılan bir gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı. Elmas, neredeyse 100 yıl sonra ilk kez Fransa'da sergilenecek.

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Kaynak: BBC

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Grand Condé, Ekim 1926'da Chantilly Şatosu'na yapılan gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı.

Grand Condé, Ekim 1926'da Chantilly Şatosu'na yapılan gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı.

Fransız Devrimi'nden sağ kurtulan az sayıdaki kraliyet mücevherinden biri olan elmas, çalınmasından birkaç hafta sonra, hırsızların kaldığı oteldeki aç bir hizmetçinin elmadan bir ısırık almasıyla bulundu.

Müzenin direktörü Mathieu Deldicque, elma hikayesinin kulağa abartılı gelse de o dönemde gazetelerde geniş yankı bulduğunu söyledi.

Elmas, 3 Ocak'a kadar Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde yeniden sergilenecek.

Elmas, 3 Ocak'a kadar Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde yeniden sergilenecek.

Eser, Paris'in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde 3 Ocak'a kadar sergilenecek. Müzenin açıklamasına göre elmas üzerine yapılan kapsamlı akademik çalışmaların sonuçları ile mücevherin tarihi ve çalınmasıyla ilgili daha önce görülmemiş arşiv materyalleri serginin bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa son 12 ayda çok sayıda değerli müze ve eser soygununa tanık oldu. Bu soygunlar arasında Paris'teki Louvre Müzesi'nden mücevherlerin gündüz vakti çalınması da yer alıyor. Deldicque, CNN'e elmasın ne kadar sigortalı olduğunu açıklamayı reddetti.

Doğal pembe elmaslar son derece nadirdir. Grand Condé'nin kesin kökeni hala bir gizem.

Doğal pembe elmaslar son derece nadirdir. Grand Condé'nin kesin kökeni hala bir gizem.

Doğal olarak oluşan pembe elmaslar son derece nadir ve genellikle on milyonlarca dolara satılıyor. Sotheby's'e göre bir pembe elmas için açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat 2017'de 71,2 milyon dolardı.

Chantilly Şatosu'nun açıklamasına göre Grand Condé, ilk olarak 1740 yılında, ölümünün ardından hazırlanan Condé Prensi Louis Henri de Bourbon'un envanterinde adı geçiyordu. Daha sonra Fransız Kralı I. Louis Philippe'in eşi Kraliçe Marie-Amélie'nin ve ardından oğlu Aumale Dükü Henri'nin koleksiyonuna dahil oldu. Henri, mirasını Institut de France'a vasiyet etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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