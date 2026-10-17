Çaldıkları Pembe Elması Bir Elmanın İçine Saklamışlardı: Aç Hizmetçi Isırınca Bulundu

Eser, Paris'in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde 3 Ocak'a kadar sergilenecek. Müzenin açıklamasına göre elmas üzerine yapılan kapsamlı akademik çalışmaların sonuçları ile mücevherin tarihi ve çalınmasıyla ilgili daha önce görülmemiş arşiv materyalleri serginin bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa son 12 ayda çok sayıda değerli müze ve eser soygununa tanık oldu. Bu soygunlar arasında Paris'teki Louvre Müzesi'nden mücevherlerin gündüz vakti çalınması da yer alıyor. Deldicque, CNN'e elmasın ne kadar sigortalı olduğunu açıklamayı reddetti.