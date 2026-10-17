Çaldıkları Pembe Elması Bir Elmanın İçine Saklamışlardı: Aç Hizmetçi Isırınca Bulundu
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Dokuz karatlık, armut biçimli nadir pembe elmas Grand Condé, Ekim 1926'da Fransa'daki Chantilly Şatosu'na yapılan bir gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı. Elmas, neredeyse 100 yıl sonra ilk kez Fransa'da sergilenecek.
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Kaynak: BBC
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Grand Condé, Ekim 1926'da Chantilly Şatosu'na yapılan gece baskınında çalındı ve içi oyulmuş bir elmanın içine saklandı.
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Elmas, 3 Ocak'a kadar Chantilly Şatosu'ndaki Condé Müzesi'nde yeniden sergilenecek.
Doğal pembe elmaslar son derece nadirdir. Grand Condé'nin kesin kökeni hala bir gizem.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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