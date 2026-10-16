Van Gogh Müzesi'ni Soyan Hırsız Louvre'a Seslendi: "Güvenliği Neden Bana Vermiyorlar?"

53 yaşındaki Octave Durham, 2002'de bir ortağıyla Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne girerek ressamın iki tablosunu çaldı. Daha sonra yakalanıp hapis cezası çeken Durham, tabloları tanınmış bir suç örgütü liderine satmıştı. Bugün 'emekli' olan Durham, yeraltı dünyasındaki bağlantılarını çalıntı eserlerin geri bulunması için kullanıyor. Bunun karşılığında para almadığını, 'insanları mutlu etmenin iyi hissettirdiğini' söylüyor.

'İhbarcı değilim, bağlantıyım. Polisle konuşmuyorum' diyen Durham, Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand ile çalışıyor. Brand'e göre Durham, 2020'de bir Hollanda müzesinden çalınan ve 2023'te mavi bir IKEA poşeti içinde kendisine teslim edilen Van Gogh'un 'Spring Garden' tablosunun bulunmasında kilit rol oynadı.