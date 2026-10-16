Van Gogh Müzesi'ni Soyan Hırsız Louvre'a Seslendi: "Güvenliği Neden Bana Vermiyorlar?"
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Louvre Müzesi'nin 'yüzyılın soygunu' olarak anılan olaya kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti. 2002'de Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nden iki tablo çalan eski hırsız Octave Durham ise şimdi Louvre'a bir soru yöneltiyor: 'Neden güvenlik için bana başvurmuyorlar?' Avrupa'daki müzelere yönelik soygunlar bu süreçte artış gösterdi.
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Kaynak: CNN
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Kendini "Hollandalı Lupin" olarak tanımlayan eski sanat hırsızı Durham, bugün çalıntı eserlerin geri bulunmasına yardım ediyor.
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Louvre soygununun ardından Avrupa'daki müzelere yönelik saldırılar artarken, Europol hırsızların daha pervasız ve şiddet eğilimli hale geldiğini bildiriyor.
Uzmanlara göre müzelerin açık yapısı ve silahlı güvenlik bulundurmamaları, onları hırsızlar için cazip hale getiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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