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Van Gogh Müzesi'ni Soyan Hırsız Louvre'a Seslendi: "Güvenliği Neden Bana Vermiyorlar?"

Van Gogh Müzesi'ni Soyan Hırsız Louvre'a Seslendi: "Güvenliği Neden Bana Vermiyorlar?"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:35
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Louvre Müzesi'nin 'yüzyılın soygunu' olarak anılan olaya kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti. 2002'de Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nden iki tablo çalan eski hırsız Octave Durham ise şimdi Louvre'a bir soru yöneltiyor: 'Neden güvenlik için bana başvurmuyorlar?' Avrupa'daki müzelere yönelik soygunlar bu süreçte artış gösterdi.

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Kaynak: CNN

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Kendini "Hollandalı Lupin" olarak tanımlayan eski sanat hırsızı Durham, bugün çalıntı eserlerin geri bulunmasına yardım ediyor.

Kendini "Hollandalı Lupin" olarak tanımlayan eski sanat hırsızı Durham, bugün çalıntı eserlerin geri bulunmasına yardım ediyor.

53 yaşındaki Octave Durham, 2002'de bir ortağıyla Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne girerek ressamın iki tablosunu çaldı. Daha sonra yakalanıp hapis cezası çeken Durham, tabloları tanınmış bir suç örgütü liderine satmıştı. Bugün 'emekli' olan Durham, yeraltı dünyasındaki bağlantılarını çalıntı eserlerin geri bulunması için kullanıyor. Bunun karşılığında para almadığını, 'insanları mutlu etmenin iyi hissettirdiğini' söylüyor.

'İhbarcı değilim, bağlantıyım. Polisle konuşmuyorum' diyen Durham, Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand ile çalışıyor. Brand'e göre Durham, 2020'de bir Hollanda müzesinden çalınan ve 2023'te mavi bir IKEA poşeti içinde kendisine teslim edilen Van Gogh'un 'Spring Garden' tablosunun bulunmasında kilit rol oynadı.

Louvre soygununun ardından Avrupa'daki müzelere yönelik saldırılar artarken, Europol hırsızların daha pervasız ve şiddet eğilimli hale geldiğini bildiriyor.

Louvre soygununun ardından Avrupa'daki müzelere yönelik saldırılar artarken, Europol hırsızların daha pervasız ve şiddet eğilimli hale geldiğini bildiriyor.

Louvre soygunundan saatler sonra bir başka Fransız müzesi de hedef alındı ve 100 bin doların üzerinde değerde altın ve gümüş sikke çalındı. Geçen ay Fransız Rivierası'ndaki Renoir Müzesi'nden iki Renoir tablosu çalındı ve haftalar sonra bulundu. Mart ayında İtalya'da Magnani Rocca Vakfı'ndan bir Renoir, bir Cézanne ve bir Matisse alındı, bunlar da sonradan geri bulundu. Ağustos'ta Sicilya'daki bir müzeden Antonello da Messina'nın dört Rönesans tablosu çalındı, aynı ay Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nden 4 milyon dolarlık bir elmas kolye gitti.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuna göre müze hırsızları giderek daha pervasız, şiddet eğilimli ve saldırgan. Balyoz, balta, levye ve hatta patlayıcı kullanılıyor. Belçikalı müze güvenliği uzmanı Ibrahim Balut'a göre Viyana'da, Renoir Müzesi'nde ve Louvre'da hırsızlar üç dakikadan kısa sürede içeri girip çıktı.

Uzmanlara göre müzelerin açık yapısı ve silahlı güvenlik bulundurmamaları, onları hırsızlar için cazip hale getiriyor.

Uzmanlara göre müzelerin açık yapısı ve silahlı güvenlik bulundurmamaları, onları hırsızlar için cazip hale getiriyor.

Arthur Brand, bankalarda artık daha az nakit bulunduğunu ve kuyumcuların daha iyi korunduğunu belirterek, hırsızların müzelere yöneldiğini söylüyor. Brand'e göre Avrupa müzelerinin çoğunda silahlı muhafız yok ve birçoğu 15. yüzyıla kadar uzanan tarihi binalarda bulunuyor. Son 10 yılda hedefin altın, gümüş ve elmasa kaydığını da ekleyen Brand, bunların eritilerek ya da yeniden kesilerek iz bırakmadan elden çıkarılabildiğini belirtiyor.

Durham ise yakın zamanda ziyaret ettiği Louvre'un hâlâ savunmasız olduğunu düşünüyor. Soygunun yapıldığı noktanın güvenli hale getirildiğini, ancak yan taraftaki pencerelerin aynı kaldığını ve çatlak pencereler gördüğünü söylüyor. Louvre, CNN'in yorum talebine yanıt vermedi. Durham, 'Bana sorarlarsa hâlâ içeri girebildiğimi gösterirdim' diyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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