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Nehirde 180 Tonluk Islak Mendil Adası Oluştu: O Kadar Büyüdü ki Nehrin Şeklini Değiştirdi

Nehirde 180 Tonluk Islak Mendil Adası Oluştu: O Kadar Büyüdü ki Nehrin Şeklini Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 16:18
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Londra'dan geçen Thames Nehri'nde yıllar boyunca biriken ıslak mendiller, 180 ton ağırlığında dev bir atık yığınına dönüştü. Çevrecilerin 'Islak Mendil Adası' adını verdiği yığın o kadar büyüdü ki nehrin şeklini değiştirmeye başladı. Temizliğin ardından yapılan yeni sayımda ise ıslak mendil sayısının yarıdan fazla azaldığı görüldü.

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Tuvalete atılan ıslak mendiller nehrin kıvrım yaptığı noktada birikerek yaklaşık 180 tonluk bir yığına dönüştü.

Tuvalete atılan ıslak mendiller nehrin kıvrım yaptığı noktada birikerek yaklaşık 180 tonluk bir yığına dönüştü.

Tuvalete atıldıktan sonra kanalizasyon sistemiyle nehre ulaşan ıslak mendiller, çamur ve diğer atıklarla birleşerek Londra'daki Hammersmith Köprüsü çevresinde birikti. Londra Liman Otoritesi'nden (PLA) Jim Powell, bölgenin nehrin iç bükey kıvrımında yer aldığını ve suyun burada daha yavaş aktığını söylüyor. Powell'a göre ağaç parçaları ve lastikler tortuyu tutmaya başlıyor, ardından plastik mendiller de takılıyor ve yığın kartopu gibi büyüyor.

Yıllar içinde yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir birikinti oluştu. Çevreciler tarafından 'Islak Mendil Adası' olarak adlandırılan ve yaklaşık 180 ton ağırlığında olduğu belirtilen yığın, nehrin kıyı yapısını değiştirmeye başladı. Thames Water, ağına her yıl tahminen 3,8 milyar ıslak mendil atıldığını belirtiyor.

İş makineleriyle yapılan temizlik sırasında yaklaşık 5 milyon ıslak mendil çıkarıldı.

İş makineleriyle yapılan temizlik sırasında yaklaşık 5 milyon ıslak mendil çıkarıldı.

Geçen yıl iş makineleri nehir kıyısına girerek yığını kaldırdı. Çevre kuruluşu Thames21'in tahminine göre temizlik sırasında yaklaşık 5 milyon ıslak mendil çıkarıldı. PLA'nın açıklamasına göre üç hafta süren çalışmada her biri sekiz tonluk iki ekskavatör kullanıldı ve toplam 114 ton malzeme kaldırıldı. Plastik içeren yaklaşık 200 metreküp mendil 15 konteynerle bertaraf edildi.

Temizliğin ardından bölgedeki mendil miktarının takip edilmesine karar verildi. Çevre kuruluşları, kirliliğin kaynağında azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekim'deki sayımda aynı noktalarda bulunan ıslak mendil sayısı Nisan'a göre yarıdan fazla azaldı.

Ekim'deki sayımda aynı noktalarda bulunan ıslak mendil sayısı Nisan'a göre yarıdan fazla azaldı.

Thames21 gönüllüleri Ekim ayında Hammersmith Köprüsü yakınındaki 250 metrelik alanda yeniden inceleme yaptı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı çalışmada nehir yatağındaki çamur taranarak mendiller tek tek sayıldı. Belirlenen 50 örnekleme alanında 733 ıslak mendil bulundu, aynı noktalarda Nisan'da yapılan sayımda 1.584 mendil tespit edilmişti.

PLA, düşüşün temizlik çalışmaları ve kanalizasyon altyapısındaki iyileşmelerle ilişkili olabileceğini, ancak kesin sonuç için daha fazla ölçüm gerektiğini belirtiyor. Öte yandan İngiltere hükümeti, plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışının Mayıs 2027'ye kadar yasaklanacağını duyurdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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