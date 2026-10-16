Nehirde 180 Tonluk Islak Mendil Adası Oluştu: O Kadar Büyüdü ki Nehrin Şeklini Değiştirdi
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Londra'dan geçen Thames Nehri'nde yıllar boyunca biriken ıslak mendiller, 180 ton ağırlığında dev bir atık yığınına dönüştü. Çevrecilerin 'Islak Mendil Adası' adını verdiği yığın o kadar büyüdü ki nehrin şeklini değiştirmeye başladı. Temizliğin ardından yapılan yeni sayımda ise ıslak mendil sayısının yarıdan fazla azaldığı görüldü.
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Tuvalete atılan ıslak mendiller nehrin kıvrım yaptığı noktada birikerek yaklaşık 180 tonluk bir yığına dönüştü.
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İş makineleriyle yapılan temizlik sırasında yaklaşık 5 milyon ıslak mendil çıkarıldı.
Ekim'deki sayımda aynı noktalarda bulunan ıslak mendil sayısı Nisan'a göre yarıdan fazla azaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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