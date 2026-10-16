Nehirde 180 Tonluk Islak Mendil Adası Oluştu: O Kadar Büyüdü ki Nehrin Şeklini Değiştirdi

Tuvalete atıldıktan sonra kanalizasyon sistemiyle nehre ulaşan ıslak mendiller, çamur ve diğer atıklarla birleşerek Londra'daki Hammersmith Köprüsü çevresinde birikti. Londra Liman Otoritesi'nden (PLA) Jim Powell, bölgenin nehrin iç bükey kıvrımında yer aldığını ve suyun burada daha yavaş aktığını söylüyor. Powell'a göre ağaç parçaları ve lastikler tortuyu tutmaya başlıyor, ardından plastik mendiller de takılıyor ve yığın kartopu gibi büyüyor.

Yıllar içinde yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir birikinti oluştu. Çevreciler tarafından 'Islak Mendil Adası' olarak adlandırılan ve yaklaşık 180 ton ağırlığında olduğu belirtilen yığın, nehrin kıyı yapısını değiştirmeye başladı. Thames Water, ağına her yıl tahminen 3,8 milyar ıslak mendil atıldığını belirtiyor.