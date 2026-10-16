Tarımda Yeni Dönem: Toprak Yerine Taş Kullanmaya Başladılar "Ülkemizin Taşı"
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir araştırma serasında geleneksel toprak yerine volkanik cüruf kullanılıyor. Bitkilerin taş gibi gözenekli bir malzeme üzerinde yetiştirildiği sistemde domatesten çileğe kadar çok sayıda ürün denendi ve yılda yaklaşık 70 ton ürün elde ediliyor.
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Kaynak: AA
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Darıca'daki araştırma serasında kokopit yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen volkanik cüruf kullanılıyor.
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Bitkiler damlama yöntemiyle beslenirken kullanılmayan su ve besin drenaj hattıyla toplanıp sisteme geri dönüyor.
Domates, biber, patlıcan, çilek ve marul gibi pek çok ürün yetiştirilen serada yılda yaklaşık 70 ton ürün elde ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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