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Tarımda Yeni Dönem: Toprak Yerine Taş Kullanmaya Başladılar "Ülkemizin Taşı"

Tarımda Yeni Dönem: Toprak Yerine Taş Kullanmaya Başladılar "Ülkemizin Taşı"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:42
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir araştırma serasında geleneksel toprak yerine volkanik cüruf kullanılıyor. Bitkilerin taş gibi gözenekli bir malzeme üzerinde yetiştirildiği sistemde domatesten çileğe kadar çok sayıda ürün denendi ve yılda yaklaşık 70 ton ürün elde ediliyor.

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Kaynak: AA

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Darıca'daki araştırma serasında kokopit yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen volkanik cüruf kullanılıyor.

Darıca'daki araştırma serasında kokopit yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen volkanik cüruf kullanılıyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi'nde kurulan bir dönümlük araştırma serası, Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Projede geleneksel yöntemlerde sıkça kullanılan kokopit yerine Niğde ve Aksaray bölgelerinde bulunan volkanik cüruf tercih ediliyor.

Yapılan testlerde volkanik cürufun insan ve bitki sağlığına zarar vermediği belirtiliyor. Gözenekli yapısı sayesinde bitki köklerinin oksijenle temasını artırdığı ifade edilen malzeme, uzun ömürlü ve ekonomik bir alternatif olarak gösteriliyor.

Bitkiler damlama yöntemiyle beslenirken kullanılmayan su ve besin drenaj hattıyla toplanıp sisteme geri dönüyor.

Bitkiler damlama yöntemiyle beslenirken kullanılmayan su ve besin drenaj hattıyla toplanıp sisteme geri dönüyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Sistemde bitkiler, hayvan gübresi sıvısı ve deniz tuzu karışımından oluşan bir besin çözeltisiyle üstten damlama yöntemiyle besleniyor. Bitkinin kullanmadığı su ve besin ise alttaki drenaj hattıyla toplanıp yeniden sisteme veriliyor.

Bu döngü sayesinde su ve gübre kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. Projeyi takip eden uzmanlar, sisteme dışarıdan müdahale edilmediğini vurguluyor.

Domates, biber, patlıcan, çilek ve marul gibi pek çok ürün yetiştirilen serada yılda yaklaşık 70 ton ürün elde ediliyor.

Domates, biber, patlıcan, çilek ve marul gibi pek çok ürün yetiştirilen serada yılda yaklaşık 70 ton ürün elde ediliyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Serada domates, biber, patlıcan, çilek, yaban mersini, fındık, zeytin, marul, soğan ve enginar gibi pek çok sebze ve meyve türü denendi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, 'Bu sistemde hemen hemen bütün sebze türlerini hatta meyve türlerini denedik' ifadelerini kullandı. Yılda yaklaşık 70 ton ürün alınıyor.

Ürünler ticari olarak satılmıyor. Kara'nın anlatımına göre hasat edilen ürünler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kaydedilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz teslim ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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