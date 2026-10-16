Tarımda Yeni Dönem: Toprak Yerine Taş Kullanmaya Başladılar "Ülkemizin Taşı"

Serada domates, biber, patlıcan, çilek, yaban mersini, fındık, zeytin, marul, soğan ve enginar gibi pek çok sebze ve meyve türü denendi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, 'Bu sistemde hemen hemen bütün sebze türlerini hatta meyve türlerini denedik' ifadelerini kullandı. Yılda yaklaşık 70 ton ürün alınıyor.

Ürünler ticari olarak satılmıyor. Kara'nın anlatımına göre hasat edilen ürünler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kaydedilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz teslim ediliyor.