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25 Dolara Aldığı İki Kavanoz 74 Bin Dolara Satıldı: Altındaki Mühür Her Şeyi Değiştirdi

25 Dolara Aldığı İki Kavanoz 74 Bin Dolara Satıldı: Altındaki Mühür Her Şeyi Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:52
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Londra'daki bir hayır kurumu dükkanından yaklaşık 25 dolara alınan iki küçük renkli kavanozun, 18. yüzyıldan kalma Qing Hanedanı dönemi porselenleri olduğu ortaya çıktı. Bir koleksiyoncunun alıp ilk bakışta sıradan sandığı çift, müzayedede yaklaşık 74 bin dolara satıldı. Her şeyi de kavanozların tabanındaki küçük bir etiket değiştirdi.

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Seramik meraklisi bir koleksiyoncu, çok sayıda eşyayla birlikte kavanozları değerini bilmeden Londra'daki bir hayır dükkânından 20 sterline satın aldı.

Seramik meraklisi bir koleksiyoncu, çok sayıda eşyayla birlikte kavanozları değerini bilmeden Londra'daki bir hayır dükkânından 20 sterline satın aldı.

Yaklaşık 11 santimetre yüksekliğinde olan iki kavanoz, Londra'daki bir hayır dükkânından toplam 20 sterline, yani yaklaşık 25 dolara satın alındı. Satıcının kimliği açıklanmadı. Seramik tutkunu olan koleksiyoncunun, kavanozların da aralarında bulunduğu bir grup eşyayı değerini bilmeden aldığı aktarılıyor.

Koleksiyoncu, kavanozların tabanında bir etiket fark ettiğinde işin ciddi olabileceğini düşündü. İnternette araştırma yaptıktan sonra çifti bir müzayede evine götürdü.

Kavanozların tabanındaki altmış yıl tahtta kalan Qianlong'un altı karakterli mührü, porselenlerin imparatorluk sarayı için üretildiğini gösteriyor.

Kavanozların tabanındaki altmış yıl tahtta kalan Qianlong'un altı karakterli mührü, porselenlerin imparatorluk sarayı için üretildiğini gösteriyor.

Etiket, Qing hanedanının yaklaşık altmış yıl tahtta kalan imparatoru Qianlong'a ait altı karakterli bir mühürdü. Roseberys müzayede evi çifti, 'doucai' tekniğiyle boyanmış nilüfer ve krizantem desenli imparatorluk kavanozları olarak tanımladı. Bu teknikte porselene önce mavi tonlar uygulanıyor, ardından sır ve diğer renkler ekleniyor. Kavanozlar, Çin'in Jiangxi eyaletindeki Jingdezhen'de üretildi.

Müzayede evinin Çin, Japon ve Güneydoğu Asya sanatı uzmanı Bill Forrest, kavanozların çok ustaca şekillendirildiğini ve büyük bir incelikle boyandığını söyledi. Forrest'a göre hayır dükkânlarının aldığı bağışların çeşitliliği ve sayısı düşünülürse, böyle uzmanlık isteyen eşyaların gözden kaçması anlaşılır bir durum.

Londra'daki müzayedede çift yaklaşık 74 bin dolara satıldı, satıcı gelirinin bir bölümünü dükkana bağışlayacak.

Londra'daki müzayedede çift yaklaşık 74 bin dolara satıldı, satıcı gelirinin bir bölümünü dükkana bağışlayacak.

Çift, 16 Mayıs 2023'te Londra'da Roseberys'de müzayedeye çıktı. Tahmini değer 60 bin doların üzerindeydi, sonuçta çift alıcı komisyonu dahil yaklaşık 58 bin sterline, yani yaklaşık 74 bin dolara el değiştirdi. Benzer bir çift 2021'de Sotheby's Londra'da kapaklarıyla birlikte yaklaşık 350 bin dolara, 2013'te ise Christie's Hong Kong'da 782 bin dolara satılmıştı. Roseberys'in kavanozlarda tespit ettiği kıl çatlakları ve çizikler, aradaki fiyat farkını açıklayabilir.

Bill Forrest'ın aktardığına göre satıcı, elde ettiği gelirin bir kısmını kavanozları satan hayır dükkânına bağışlamayı planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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