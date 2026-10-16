25 Dolara Aldığı İki Kavanoz 74 Bin Dolara Satıldı: Altındaki Mühür Her Şeyi Değiştirdi
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Londra'daki bir hayır kurumu dükkanından yaklaşık 25 dolara alınan iki küçük renkli kavanozun, 18. yüzyıldan kalma Qing Hanedanı dönemi porselenleri olduğu ortaya çıktı. Bir koleksiyoncunun alıp ilk bakışta sıradan sandığı çift, müzayedede yaklaşık 74 bin dolara satıldı. Her şeyi de kavanozların tabanındaki küçük bir etiket değiştirdi.
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Seramik meraklisi bir koleksiyoncu, çok sayıda eşyayla birlikte kavanozları değerini bilmeden Londra'daki bir hayır dükkânından 20 sterline satın aldı.
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Kavanozların tabanındaki altmış yıl tahtta kalan Qianlong'un altı karakterli mührü, porselenlerin imparatorluk sarayı için üretildiğini gösteriyor.
Londra'daki müzayedede çift yaklaşık 74 bin dolara satıldı, satıcı gelirinin bir bölümünü dükkana bağışlayacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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