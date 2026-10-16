25 Dolara Aldığı İki Kavanoz 74 Bin Dolara Satıldı: Altındaki Mühür Her Şeyi Değiştirdi

Etiket, Qing hanedanının yaklaşık altmış yıl tahtta kalan imparatoru Qianlong'a ait altı karakterli bir mühürdü. Roseberys müzayede evi çifti, 'doucai' tekniğiyle boyanmış nilüfer ve krizantem desenli imparatorluk kavanozları olarak tanımladı. Bu teknikte porselene önce mavi tonlar uygulanıyor, ardından sır ve diğer renkler ekleniyor. Kavanozlar, Çin'in Jiangxi eyaletindeki Jingdezhen'de üretildi.

Müzayede evinin Çin, Japon ve Güneydoğu Asya sanatı uzmanı Bill Forrest, kavanozların çok ustaca şekillendirildiğini ve büyük bir incelikle boyandığını söyledi. Forrest'a göre hayır dükkânlarının aldığı bağışların çeşitliliği ve sayısı düşünülürse, böyle uzmanlık isteyen eşyaların gözden kaçması anlaşılır bir durum.