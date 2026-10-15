Sağlık Uzmanları Açıkladı: Gece Geç Saatte Yemek Yiyenlerin Başı Dertte
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Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) araştırmacılarının yaklaşık 200 bin kişinin verilerini incelediği çalışmaya göre, akşam yemeğinden sonra ya da yatma saatine yakın yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek. Çalışma, yağlı karaciğer hastalığı ve siroz ile gece geç saatte yemek arasındaki ilişkiyi inceledi.
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Kaynak: ScienceDaily
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Üç büyük ABD çalışmasından yaklaşık 200 bin katılımcının verileri incelendi.
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Düzenli olarak gece yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar bağlantıyı vücudun biyolojik saatiyle açıklıyor, ancak çalışma neden-sonuç ilişkisi kanıtlamıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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