Sağlık Uzmanları Açıkladı: Gece Geç Saatte Yemek Yiyenlerin Başı Dertte

Araştırmada Hemşire Sağlığı Çalışması, Hemşire Sağlığı Çalışması II ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması'nın verileri kullanıldı. Katılımcılar yeme alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve diğer yaşam tarzı etkenlerini kendileri bildirdi. Araştırmacılar katılımcıları tipik öğün zamanlamasına göre gruplandırdı ve bu grupları bildirilen yağlı karaciğer hastalığı ve siroz durumlarıyla karşılaştırdı. Çalışmanın tasarımı gözlemsel.

Çalışma, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandı. Baş yazar OHSU'da karaciğer nakli konusunda uzmanlaşmış hepatolog Dr. Robert M. Wilechansky. OHSU'dan uyku ve sirkadiyen fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Andrew W. McHill ile Massachusetts General Hospital'dan Kevin Casey, Andrew T. Chan ve Tracey G. Simon da araştırmada yer aldı.