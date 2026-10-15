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Sağlık Uzmanları Açıkladı: Gece Geç Saatte Yemek Yiyenlerin Başı Dertte

Sağlık Uzmanları Açıkladı: Gece Geç Saatte Yemek Yiyenlerin Başı Dertte

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 22:35
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Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) araştırmacılarının yaklaşık 200 bin kişinin verilerini incelediği çalışmaya göre, akşam yemeğinden sonra ya da yatma saatine yakın yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek. Çalışma, yağlı karaciğer hastalığı ve siroz ile gece geç saatte yemek arasındaki ilişkiyi inceledi. 

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Kaynak: ScienceDaily

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Üç büyük ABD çalışmasından yaklaşık 200 bin katılımcının verileri incelendi.

Üç büyük ABD çalışmasından yaklaşık 200 bin katılımcının verileri incelendi.

Araştırmada Hemşire Sağlığı Çalışması, Hemşire Sağlığı Çalışması II ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması'nın verileri kullanıldı. Katılımcılar yeme alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve diğer yaşam tarzı etkenlerini kendileri bildirdi. Araştırmacılar katılımcıları tipik öğün zamanlamasına göre gruplandırdı ve bu grupları bildirilen yağlı karaciğer hastalığı ve siroz durumlarıyla karşılaştırdı. Çalışmanın tasarımı gözlemsel.

Çalışma, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandı. Baş yazar OHSU'da karaciğer nakli konusunda uzmanlaşmış hepatolog Dr. Robert M. Wilechansky. OHSU'dan uyku ve sirkadiyen fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Andrew W. McHill ile Massachusetts General Hospital'dan Kevin Casey, Andrew T. Chan ve Tracey G. Simon da araştırmada yer aldı.

Düzenli olarak gece yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek çıktı.

Düzenli olarak gece yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek çıktı.

Düzenli olarak akşam yemeğinden sonra ya da yatma vaktine yakın yemek yiyenlerde, gece yemekten kaçınanlara göre karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ile 30 arasında daha yüksek bulundu. İncelenen hastalıklar, halk arasında yağlı karaciğer olarak bilinen metabolik işlev bozukluğuyla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD) ve siroz.

Yağlı karaciğer hastalığı ABD nüfusunun yüzde 30'una kadarını etkiliyor. Etkilenenlerin çoğunda ileri evre skarlaşma gelişmiyor ve yalnızca küçük bir kısmında siroz görülüyor.

Araştırmacılar bağlantıyı vücudun biyolojik saatiyle açıklıyor, ancak çalışma neden-sonuç ilişkisi kanıtlamıyor.

Araştırmacılar bağlantıyı vücudun biyolojik saatiyle açıklıyor, ancak çalışma neden-sonuç ilişkisi kanıtlamıyor.

Araştırmacılara göre sirkadiyen ritim rol oynuyor olabilir. Karaciğer vücudun iç saatine duyarlı. Beden uykuya hazırlanırken yemek yemek, kan şekerini ve enerji depolamayı düzenleyen karaciğer süreçlerini bozabilir. Fikir, vardiyalı çalışanlarda obezite ve kalp hastalığı oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren bulgulardan kısmen esinlendi.

Baş yazar Wilechansky, kalori alımını yatmadan önceki birkaç saatin dışında tutmanın faydalı olabileceğini söylüyor. McHill ise uyku, beslenme ya da egzersiz fark etmeksizin davranışların zamanlamasının önemli olduğunu vurguluyor. Çalışma gözlemsel olduğu için neden-sonuç ilişkisini kanıtlamıyor. Veriler öz bildirime dayanıyor, öğün zamanlaması geniş ifadelerle tanımlandı ve başka etkenler de ilişkiyi açıklayabilir.

Wilechansky, OHSU'da altta yatan yağlı karaciğer hastalığı olan katılımcıları alan bir klinik çalışmada yer alıyor. Çalışma, öğün zamanlamasını doğrudan izleyecek ve erken yemenin ölçülebilir karaciğer sağlığı iyileşmesi sağlayıp sağlamadığını test edecek. Araştırma, Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (AASLD) Vakfı tarafından desteklendi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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