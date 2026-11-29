90 Dakikada Araç Satışı Vaadi Veren Reklamlar İncelemeye Takıldı
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Araç satmak isteyenlere dakikalarla ölçülen bir hız sözü veren reklamlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından incelendi. Kurul, tanıtımlarda kullanılan sürenin tüketicide nasıl bir beklenti yarattığını değerlendirdi. İncelemede reklamlarda açıkça anlatılması gereken bazı ayrıntıların eksik kaldığı görüldü ve dosya hakkında karar çıktı.
Reklam dakikalarla ölçülen satış sözü veriyordu.
Sürenin ne zaman başladığı anlatılmadı.
Reklam Kurulu yayınları durdurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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