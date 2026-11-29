Reklam Kurulu'nun incelemesinde 90 dakikalık sürenin satış sürecinin hangi aşamasından itibaren hesaplandığının tüketiciye açıkça anlatılmadığı tespit edildi. Vaadin hangi koşullarda geçerli olduğu ve hangi istisnaların bulunduğu konusunda da açık bir bilgilendirme yapılmamıştı. Bu eksikler nedeniyle aracını satmayı düşünen bir kişi, bütün işlemlerin bir buçuk saat içinde tamamlanacağını düşünebiliyordu.