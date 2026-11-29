1 Mart 1963 doğumlu Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı. Televizyonda Çiçek Taksi'deki Fırıldak Ömer ile Ekmek Teknesi'ndeki Cengiz rolleriyle adını duyuran oyuncu, en geniş tanınırlığı Avrupa Yakası'nda canlandırdığı kapıcı Gaffur ile kazandı. Açıkalın, sinemada ise yeni Hababam Sınıfı filmlerindeki Psiko ve Maskeli Beşler serisindeki Bahattin karakterleriyle seyirci karşısına geçti.