Peker Açıkalın Gaffur Yıllarından Bir İsme Sert Sözlerle Yüklendi: "O Sarı Yılan..."
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle tanınan oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesine döndü. Açıkalın, adını vermediği bir kişiyi sert ifadelerle hedef aldı. Oyuncunun set günlerine uzanan sözleri kısa sürede magazin dünyasında yankı uyandırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hedefinde adını vermediği biri vardı.
Gaffur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Ekim ayında yapımcılara seslenmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın