Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'dan "Para Lazım" Çıkışı: Önce Yazdı, Sonra Sildi!

Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası ve Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda rol alan Peker Açıkalın'ı bir süredir yeni bir dizi ya da filmde göremiyoruz. Oyuncu, kariyerinde 50 yılı geride bıraktığını söylüyor.

Açıkalın sosyal medya hesabında kendisi hakkında yazılmış bir metni paylaştı. Yazının kendisine ait olmadığını belirten oyuncu, yıllardır izleyicilerden gördüğü sevginin kendisi için çok kıymetli olduğunu anlattı. Sonrasında da oyunculuğa devam etmek istediğini açıkça dile getirdi ve yapımcılara şöyle seslendi: 'Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım.'