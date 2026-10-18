Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'dan "Para Lazım" Çıkışı: Önce Yazdı, Sonra Sildi!
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Avrupa Yakası’nın unutulmaz karakteri Gaffur’a hayat veren Peker Açıkalın, uzun bir aradan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yapımcılara seslenerek yeniden set görmek istediğini duyurdu. Üstelik paylaşımındaki “Para lazım, para!” sözleri çok konuşulunca kısa süre sonra metni düzeltti. Gelin detaylara geçelim…
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Peker Açıkalın yapımcılara seslendi: Her türlü karakteri oynarım.
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Oyunculuk sektörüne de bir göndermesi var.
En çok konuşulan sözleri “Para lazım, para!” oldu: Çok geçmeden sildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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