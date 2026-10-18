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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'dan "Para Lazım" Çıkışı: Önce Yazdı, Sonra Sildi!

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'dan "Para Lazım" Çıkışı: Önce Yazdı, Sonra Sildi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:58 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 10:01
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Avrupa Yakası’nın unutulmaz karakteri Gaffur’a hayat veren Peker Açıkalın, uzun bir aradan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yapımcılara seslenerek yeniden set görmek istediğini duyurdu. Üstelik paylaşımındaki “Para lazım, para!” sözleri çok konuşulunca kısa süre sonra metni düzeltti. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Peker Açıkalın yapımcılara seslendi: Her türlü karakteri oynarım.

Peker Açıkalın yapımcılara seslendi: Her türlü karakteri oynarım.

Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası ve Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda rol alan Peker Açıkalın'ı bir süredir yeni bir dizi ya da filmde göremiyoruz. Oyuncu, kariyerinde 50 yılı geride bıraktığını söylüyor.

Açıkalın sosyal medya hesabında kendisi hakkında yazılmış bir metni paylaştı. Yazının kendisine ait olmadığını belirten oyuncu, yıllardır izleyicilerden gördüğü sevginin kendisi için çok kıymetli olduğunu anlattı. Sonrasında da oyunculuğa devam etmek istediğini açıkça dile getirdi ve yapımcılara şöyle seslendi: 'Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım.'

Oyunculuk sektörüne de bir göndermesi var.

Oyunculuk sektörüne de bir göndermesi var.

Açıkalın paylaşımında bugünkü oyuncu tercihlerine de gönderme yaptı. Ona göre artık oyuncu olmak çok kolay hale gelmişti. Yine de yılların deneyimine rağmen yeni tekliflere açık olduğunu vurguladı.

En çok konuşulan sözleri “Para lazım, para!” oldu: Çok geçmeden sildi.

En çok konuşulan sözleri “Para lazım, para!” oldu: Çok geçmeden sildi.

Paylaşımın en çok dikkat çeken yeri, yeni projelerde rol almak istediğini anlatırken kullandığı 'Para lazım, para!' ifadesi oldu. Oyuncunun maddi ihtiyacını bu kadar açık dile getirmesi paylaşımın kısa sürede gündeme oturmasına yol açtı.

Ancak Açıkalın bir süre sonra metni düzenledi ve bu sözleri paylaşımından kaldırdı. İfadeyi neden sildiğine dair ise bir açıklama yapmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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