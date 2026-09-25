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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve İçin Rol Görüşmesi Yaptığını Açıkladı

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve İçin Rol Görüşmesi Yaptığını Açıkladı

yerli dizi Avrupa Yakası Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 21:07
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Avrupa Yakası'nın unutulmaz Fatoş'u Şenay Gürler, sezonun en çok konuşulan komedisi Tuzlu Kahve hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Deneyimli oyuncu, dizi için bir görüşme yaptığını ancak işin gerçekleşmediğini anlattı. 

KAYNAK: Magazin Burada

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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şenay Gürler'e ilk olarak ekranda reytingleri altüst eden Tuzlu Kahve soruldu. Muhabir, diziyi Avrupa Yakası'na benzeterek oyuncunun projeyle ilgili ne düşündüğünü merak etti.

Gürler, diziyi çok fazla izleyemediğini söyledikten sonra dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı: 'Hatta bir görüşmemiz olmuştu ama sonra...'

Muhabirin 'Siz de orada olacaktınız yani?' sorusuna 'Yok, o yani olmadı zaten.' yanıtını veren Şenay Gürler, hangi rol için teklif aldığını ise açıklamadı.

Binnur Kaya, Sarp Apak ve Nergis Kumbasar'a övgü yağdırdı.

Binnur Kaya, Sarp Apak ve Nergis Kumbasar'a övgü yağdırdı.

Kadroda yer alamasa da Gürler, dizide rol alan arkadaşlarından övgüyle söz etti. Hatun Aydınoğlu'yu canlandıran Binnur Kaya için 'Binnur çok şahane bir oyuncudur. Çok iyi de bir insan, şahane bir insandır' dedi.

Ardından Avrupa Yakası'ndan eski rol arkadaşı Sarp Apak'ı ve Tiraje karakterine hayat veren Nergis Kumbasar'ı andı: 'Kadro muhteşem. Hangi birini saysam?'

Usta oyuncu, dizinin başarısını izleyicinin ihtiyacına bağladı: 'Reytingleri de gayet iyi. Çünkü insanların birazcık da gülmeye ihtiyacı var.' Ekranda farklı projelerin olmasının güzel olduğunu da sözlerine ekledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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