Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve İçin Rol Görüşmesi Yaptığını Açıkladı

Kadroda yer alamasa da Gürler, dizide rol alan arkadaşlarından övgüyle söz etti. Hatun Aydınoğlu'yu canlandıran Binnur Kaya için 'Binnur çok şahane bir oyuncudur. Çok iyi de bir insan, şahane bir insandır' dedi.

Ardından Avrupa Yakası'ndan eski rol arkadaşı Sarp Apak'ı ve Tiraje karakterine hayat veren Nergis Kumbasar'ı andı: 'Kadro muhteşem. Hangi birini saysam?'

Usta oyuncu, dizinin başarısını izleyicinin ihtiyacına bağladı: 'Reytingleri de gayet iyi. Çünkü insanların birazcık da gülmeye ihtiyacı var.' Ekranda farklı projelerin olmasının güzel olduğunu da sözlerine ekledi.