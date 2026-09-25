Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve İçin Rol Görüşmesi Yaptığını Açıkladı
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Avrupa Yakası'nın unutulmaz Fatoş'u Şenay Gürler, sezonun en çok konuşulan komedisi Tuzlu Kahve hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Deneyimli oyuncu, dizi için bir görüşme yaptığını ancak işin gerçekleşmediğini anlattı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alması için görüşme yaptığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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