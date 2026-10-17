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"Murat" Sarp Apak, Tuzlu Kahve'de Görmek İstediği Avrupa Yakası Karakterini Açıkladı

"Murat" Sarp Apak, Tuzlu Kahve'de Görmek İstediği Avrupa Yakası Karakterini Açıkladı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 16:16
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Kavak Yelleri buluşmasıyla nostalji rüzgarı estiren Tuzlu Kahve’nin Murat’ı Sarp Apak, bu kez kendi isteğini dile getirdi. Gupi ve Gülmeyen Kral’ın galasında konuşan oyuncu, Avrupa Yakası’nın unutulmaz karakteri Burhan Altıntop’la dizide rol almak istediğini söyledi. Apak, set atmosferini de anlattı ve izleyicileri sürprizlerin beklediğini ekledi.

KAYNAK: Magazin Burada

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Sarp Apak, Gupi ve Gülmeyen Kral'ın galasında arkadaşı Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı.

Sarp Apak, Gupi ve Gülmeyen Kral'ın galasında arkadaşı Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı.

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı animasyon filmi Gupi ve Gülmeyen Kral, vizyon öncesi düzenlenen galayla seyirci karşısına çıktı. Galaya katılan isimlerden biri de Sarp Apak oldu. Apak, arkadaşı Gupse Özay'ı yeni filmi için tebrik etti. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği film, Özay'ın kendi çocukluk anılarından ilham alınarak yazıldı. Her yaştan izleyiciye seslenen yapım, 23 Ekim'de vizyona girecek.

Tuzlu Kahve setini anlatan Sarp Apak, izleyicileri yeni sürprizlerin beklediğini söyledi.

Tuzlu Kahve setini anlatan Sarp Apak, izleyicileri yeni sürprizlerin beklediğini söyledi.

Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncunun sözleri kısa sürede Tuzlu Kahve'ye geldi. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen dizide Murat'ı canlandıran Apak, set atmosferine dair samimi bilgiler verdi.

Oyuncu, çekimlerde bol bol eğlenip güldüklerini anlattı. Üstelik izleyicileri yeni sürprizlerin beklediğini de ekledi.

Tuzlu Kahve, ilk bölümlerinden bu yana eski dizilere yaptığı göndermelerle sosyal medyada gündem oluyor. Doktorlar'ın Ela ve Levent'i yaklaşık 18 yıl sonra aynı sahnede buluşmuş, Kavak Yelleri'nin Aslı ile Efe'si de dizinin 5. bölümüne konuk olmuştu. Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney göndermeleri de izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

Kavak Yelleri buluşmasının ardından Sarp Apak'ın gözü Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'unda.

Kavak Yelleri buluşmasının ardından Sarp Apak'ın gözü Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'unda.

Kavak Yelleri sürprizi Sarp Apak için ayrı bir anlam taşıyordu. Oyuncu, fenomen dizide Güven karakterine hayat vermişti. Tuzlu Kahve'de Aslı ile Efe'nin karşısına bu kez Murat olarak çıkmış, buluşmanın haberini de Instagram'dan paylaştığı sahneyle vermişti.

Galada kendi isteği sorulan Apak ise yanıtını Avrupa Yakası'ndan verdi. Oyuncu, Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop'la Tuzlu Kahve'de rol almak istediğini söyledi.

Sarp Apak, Avrupa Yakası'nda Diyarbakırlı Anadolu rock şarkıcısı Tanrıverdi'yi canlandırmıştı. Yani istek gerçekleşirse Tuzlu Kahve, Kavak Yelleri'nin ardından Sarp Apak'ı bir başka eski dizisinin tanıdık yüzüyle buluşturmuş olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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