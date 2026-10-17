"Murat" Sarp Apak, Tuzlu Kahve'de Görmek İstediği Avrupa Yakası Karakterini Açıkladı
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Kavak Yelleri buluşmasıyla nostalji rüzgarı estiren Tuzlu Kahve’nin Murat’ı Sarp Apak, bu kez kendi isteğini dile getirdi. Gupi ve Gülmeyen Kral’ın galasında konuşan oyuncu, Avrupa Yakası’nın unutulmaz karakteri Burhan Altıntop’la dizide rol almak istediğini söyledi. Apak, set atmosferini de anlattı ve izleyicileri sürprizlerin beklediğini ekledi.
KAYNAK: Magazin Burada
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Sarp Apak, Gupi ve Gülmeyen Kral'ın galasında arkadaşı Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı.
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Tuzlu Kahve setini anlatan Sarp Apak, izleyicileri yeni sürprizlerin beklediğini söyledi.
Kavak Yelleri buluşmasının ardından Sarp Apak'ın gözü Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'unda.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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