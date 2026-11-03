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Bir Telefon Şakası Kariyerini Değiştirmiş! Yavuz Seçkin Avrupa Yakası'na Nasıl Girdiğini Anlattı

Bir Telefon Şakası Kariyerini Değiştirmiş! Yavuz Seçkin Avrupa Yakası'na Nasıl Girdiğini Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 10:31
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Avrupa Yakası'nın unutulmaz Sertaç'ı Yavuz Seçkin, dizinin kadrosuna dahil olmasının arkasındaki eğlenceli hikayeyi anlattı. Meğer her şey, Sinan Çetin'i Kuşum Aydın taklidi yaparak telefonla işletmesiyle başlamış!

Kaynak: Sunay Akın ile İşte O Çocuk

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Yavuz Seçkin, taklitleri ve hayat verdiği karakterlerle yıllardır izleyiciyi güldüren isimlerden.

Yavuz Seçkin, taklitleri ve hayat verdiği karakterlerle yıllardır izleyiciyi güldüren isimlerden.

Radyo dinleyicisinin Yavuz'un Minibüsü programıyla yakından tanıdığı Seçkin, ünlü isimlerin seslerini ve konuşma biçimlerini taklit ederek geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Televizyonda ise en çok Avrupa Yakası'nda canlandırdığı, türlü hesapları ve kurnazlıklarıyla hatırladığımız Sertaç karakteriyle sevildi. Yalan Dünya'da da konuk oyuncu olarak yer alan Seçkin, sinemada Yıldızlar da Kayar: Das Borak filmiyle izleyici karşısına çıktı. Ancak kariyerinin en unutulmaz rollerinden Sertaç'a uzanan yol, alışılmış bir oyuncu seçmesinden geçmemiş.

Seçkin, Sinan Çetin'e yaptığı telefon şakasının Avrupa Yakası'nın kapısını açtığını anlattı.

Seçkin, Sinan Çetin'e yaptığı telefon şakasının Avrupa Yakası'nın kapısını açtığını anlattı.

“Ben o diziye taklit yeteneğim sayesinde dahil oldum” diyen oyuncu, bir gün Sinan Çetin'i Kuşum Aydın taklidi yaparak aradığını söyledi. Çetin'in o sırada platoda toplantıda olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Seçkin, konuşmaya Metin Akpınar taklidini de ekleyince şakanın iyice inandırıcı hale geldiğini anlattı. Gerçeği açıkladığında ise beklemediği bir karşılık almış:

“Bir gün Sinan Çetin'i telefonla işlettim. Kuşum Aydın taklidi yaparak aradım. ‘Allah'ımıza bin şükürler bacım! Sinan, ben Kuşum Aydın, ne yapıyorsun?’ dedim. Meğer Sinan abi o sırada platoda toplantıdaymış. ‘Yanımda bak Metin Akpınar da var’ deyince şakayı tamamen yedi. Sonra kendisine şaka yaptığımı söyledim. ‘Oğlum sen manyak mısın, deli misin, divane misin? Çağırın bu çocuğu!’ dedi. Gülse Birsel de bana ‘Senin gibi zıpır, fırlama, üçkağıtçı bir tipi hemen kabul ediyorum’ demişti. İşte o radyo şakaları sayesinde Avrupa Yakası'na girdim.”

Yavuz Seçkin'in Avrupa Yakası kadrosuna dahil olma hikayesini anlattığı anları şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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