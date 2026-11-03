Bir Telefon Şakası Kariyerini Değiştirmiş! Yavuz Seçkin Avrupa Yakası'na Nasıl Girdiğini Anlattı
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Avrupa Yakası'nın unutulmaz Sertaç'ı Yavuz Seçkin, dizinin kadrosuna dahil olmasının arkasındaki eğlenceli hikayeyi anlattı. Meğer her şey, Sinan Çetin'i Kuşum Aydın taklidi yaparak telefonla işletmesiyle başlamış!
Kaynak: Sunay Akın ile İşte O Çocuk
Yavuz Seçkin, taklitleri ve hayat verdiği karakterlerle yıllardır izleyiciyi güldüren isimlerden.
Seçkin, Sinan Çetin'e yaptığı telefon şakasının Avrupa Yakası'nın kapısını açtığını anlattı.
Yavuz Seçkin'in Avrupa Yakası kadrosuna dahil olma hikayesini anlattığı anları şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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