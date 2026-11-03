Bir Telefon Şakası Kariyerini Değiştirmiş! Yavuz Seçkin Avrupa Yakası'na Nasıl Girdiğini Anlattı

“Ben o diziye taklit yeteneğim sayesinde dahil oldum” diyen oyuncu, bir gün Sinan Çetin'i Kuşum Aydın taklidi yaparak aradığını söyledi. Çetin'in o sırada platoda toplantıda olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Seçkin, konuşmaya Metin Akpınar taklidini de ekleyince şakanın iyice inandırıcı hale geldiğini anlattı. Gerçeği açıkladığında ise beklemediği bir karşılık almış:

“Bir gün Sinan Çetin'i telefonla işlettim. Kuşum Aydın taklidi yaparak aradım. ‘Allah'ımıza bin şükürler bacım! Sinan, ben Kuşum Aydın, ne yapıyorsun?’ dedim. Meğer Sinan abi o sırada platoda toplantıdaymış. ‘Yanımda bak Metin Akpınar da var’ deyince şakayı tamamen yedi. Sonra kendisine şaka yaptığımı söyledim. ‘Oğlum sen manyak mısın, deli misin, divane misin? Çağırın bu çocuğu!’ dedi. Gülse Birsel de bana ‘Senin gibi zıpır, fırlama, üçkağıtçı bir tipi hemen kabul ediyorum’ demişti. İşte o radyo şakaları sayesinde Avrupa Yakası'na girdim.”