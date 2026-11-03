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Sette Başlayan Aşk Galaya Taşındı! Sarp Levendoğlu Sevgilisi Felicia Sağnak'la Görüntülendi

Sette Başlayan Aşk Galaya Taşındı! Sarp Levendoğlu Sevgilisi Felicia Sağnak'la Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 09:25
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Arka Sokaklar setinde yolları kesişen Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'ın birlikteliği devam ediyor. Yaz aylarında tatil paylaşımlarıyla aşklarını ilan eden oyuncu çift, bu kez Çakallarla Dans 8'in galasında birlikte objektiflere yansıdı.

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Sarp Levendoğlu, yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden.

Sarp Levendoğlu, yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden.

Emret Komutanım'daki Üsteğmen Levent rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu; Küçük Ağa, Savaşçı ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise Arka Sokaklar'ın Barış Bozoğlu, namıdiğer Bozo'su olarak izleyiciyle buluştu. Ancak bu proje Levendoğlu'nun hayatına yalnızca yeni bir karakter kazandırmadı. Dizide Merve'yi canlandıran meslektaşı Felicia Sağnak'la yolları da aynı sette kesişti.

Birlikteliklerini tatil fotoğraflarıyla duyuran çift, bu kez galaya birlikte katıldı.

Birlikteliklerini tatil fotoğraflarıyla duyuran çift, bu kez galaya birlikte katıldı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, haziran ayında sosyal medyada paylaştıkları tatil kareleriyle haklarındaki aşk iddialarını doğrulamıştı. İlişkilerini sürdüren ikili, son olarak Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin İstanbul galasında boy gösterdi. Geceye birlikte katılan oyuncu çift, kameraların karşısına da beraber geçti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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