Sette Başlayan Aşk Galaya Taşındı! Sarp Levendoğlu Sevgilisi Felicia Sağnak'la Görüntülendi

Emret Komutanım'daki Üsteğmen Levent rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu; Küçük Ağa, Savaşçı ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise Arka Sokaklar'ın Barış Bozoğlu, namıdiğer Bozo'su olarak izleyiciyle buluştu. Ancak bu proje Levendoğlu'nun hayatına yalnızca yeni bir karakter kazandırmadı. Dizide Merve'yi canlandıran meslektaşı Felicia Sağnak'la yolları da aynı sette kesişti.