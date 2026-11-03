Sette Başlayan Aşk Galaya Taşındı! Sarp Levendoğlu Sevgilisi Felicia Sağnak'la Görüntülendi
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Arka Sokaklar setinde yolları kesişen Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'ın birlikteliği devam ediyor. Yaz aylarında tatil paylaşımlarıyla aşklarını ilan eden oyuncu çift, bu kez Çakallarla Dans 8'in galasında birlikte objektiflere yansıdı.
Sarp Levendoğlu, yıllardır farklı karakterlerle ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden.
Birlikteliklerini tatil fotoğraflarıyla duyuran çift, bu kez galaya birlikte katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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