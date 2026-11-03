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Survivor'dan Tanıdığımız Sercan Yıldırım'ın Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Survivor'dan Tanıdığımız Sercan Yıldırım'ın Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 09:50
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Önce futbol sahalarında, ardından Survivor parkurlarında izlediğimiz Sercan Yıldırım, bu kez görünümüyle dikkat çekti. Uzun örgülü saçları, hasır şapkası ve rahat kıyafetleriyle alışılan görüntüsünden uzaklaşan eski futbolcunun tarzı konuşuldu.

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Sercan Yıldırım'ı önce yeşil sahalardaki performansıyla tanıdık.

Sercan Yıldırım'ı önce yeşil sahalardaki performansıyla tanıdık.

Bursaspor altyapısında yetişen Yıldırım, takımın 2009-2010 sezonundaki tarihi Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan isimlerdendi. Daha sonra Galatasaray dahil farklı takımlarda forma giyen eski milli futbolcu, televizyon izleyicisinin karşısına ise Survivor'la çıktı. 2020 sezonunda parkurlardaki hızı ve rekabetçi tavrıyla dikkat çeken Yıldırım, sonraki All Star maceralarıyla da adından söz ettirdi.

Futbol sahalarındaki kısa saçlı görüntüsüyle hatırladığımız Yıldırım, zaman içinde tarzını da değiştirdi.

Futbol sahalarındaki kısa saçlı görüntüsüyle hatırladığımız Yıldırım, zaman içinde tarzını da değiştirdi.

Saçlarını uzatan ve örgülü modeller kullanmaya başlayan eski futbolcunun imajı, daha önce de magazin gündemine gelmişti. Survivor'daki görünümüyle de sık sık konuşulan Yıldırım, bu kez sportif tarzından farklı bir görünümle karşımızda. Uzun saçlarına eşlik eden aksesuarları ve kıyafetleri, değişimini daha da belirgin hale getiriyor.

Şirince'den paylaşılan karelerinde ise uzun örgülü saçları ve rahat tarzı öne çıktı.

Şirince'den paylaşılan karelerinde ise uzun örgülü saçları ve rahat tarzı öne çıktı.

Hasır şapkası ve bol kesimli kıyafetleriyle dikkat çeken Sercan Yıldırım, doğayla iç içe görüntülerinde oldukça farklı bir stil sergiledi. Sahalardaki formasıyla ve Survivor'daki yarışmacı haliyle hafızalarda yer eden eski futbolcunun bu görünümünde en çok saçları dikkat çekiyor. İşte Sercan Yıldırım'ın uzun örgülü saçlarıyla son hali!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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