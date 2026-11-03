Survivor'dan Tanıdığımız Sercan Yıldırım'ın Yeni İmajı Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Önce futbol sahalarında, ardından Survivor parkurlarında izlediğimiz Sercan Yıldırım, bu kez görünümüyle dikkat çekti. Uzun örgülü saçları, hasır şapkası ve rahat kıyafetleriyle alışılan görüntüsünden uzaklaşan eski futbolcunun tarzı konuşuldu.
Sercan Yıldırım'ı önce yeşil sahalardaki performansıyla tanıdık.
Futbol sahalarındaki kısa saçlı görüntüsüyle hatırladığımız Yıldırım, zaman içinde tarzını da değiştirdi.
Şirince'den paylaşılan karelerinde ise uzun örgülü saçları ve rahat tarzı öne çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın