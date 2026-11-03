Survivor'dan Tanıdığımız Sercan Yıldırım'ın Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Saçlarını uzatan ve örgülü modeller kullanmaya başlayan eski futbolcunun imajı, daha önce de magazin gündemine gelmişti. Survivor'daki görünümüyle de sık sık konuşulan Yıldırım, bu kez sportif tarzından farklı bir görünümle karşımızda. Uzun saçlarına eşlik eden aksesuarları ve kıyafetleri, değişimini daha da belirgin hale getiriyor.