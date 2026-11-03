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Mehmet Günsür'ün 20 Yıllık Eşi Katerina Mongio Doğallığıyla Sosyal Medyanın Gündeminde!

Mehmet Günsür'ün 20 Yıllık Eşi Katerina Mongio Doğallığıyla Sosyal Medyanın Gündeminde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 08:36
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Mehmet Günsür, 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile Altın Portakal'a katıldı. Çiftin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada konuşulurken, İtalyan yönetmenin doğallığına ve sade tarzına övgü dolu yorumlar geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde ayrı bir yere sahip.

Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde ayrı bir yere sahip.

Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa, Aşk Tesadüfleri Sever'deki Özgür ve Fi'deki Deniz rolleriyle hafızalara kazınan Mehmet Günsür, kariyerini Türkiye ve İtalya'da sürdüren isimlerden. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Günsür, ailesini ve evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Oyuncu, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılından beri evli.

Oyuncu, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılından beri evli.

Bir film setinde tanışan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin Ali, Maya ve Chloe adlarında üç çocuğu bulunuyor. Günsür'ün yıllar önce eşi için söylediği “30 dakikada sırılsıklam aşık oldum” sözleri de bu uzun soluklu aşkın akıllarda kalan detaylarından. Evliliklerinde 20 yılı geride bırakan çift, son olarak 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne birlikte katıldı.

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde, Mehmet Günsür'ün eşi Katerina Mongio'nun doğallığına övgü yağdı.

Mongio'nun sade tarzı ve doğal görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımların altına gelen yorumlarda güzellik kalıplarının dışında, kendine özgü bir görünümün ne kadar etkileyici olduğu vurgulandı. Bazı kullanıcılar estetik ve yoğun makyaj alışkanlıkları üzerinden değerlendirmeler yaparken, bazıları da Mongio'dan gözlerini alamadıklarını belirtti. Günsür'ün 20 yıllık eşi, gecenin ardından doğallığıyla en çok konuşulan isimlerden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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