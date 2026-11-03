Mehmet Günsür'ün 20 Yıllık Eşi Katerina Mongio Doğallığıyla Sosyal Medyanın Gündeminde!
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Mehmet Günsür, 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile Altın Portakal'a katıldı. Çiftin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada konuşulurken, İtalyan yönetmenin doğallığına ve sade tarzına övgü dolu yorumlar geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Mehmet Günsür, yıllardır hayat verdiği karakterlerle izleyicinin gönlünde ayrı bir yere sahip.
Oyuncu, İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılından beri evli.
Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde, Mehmet Günsür'ün eşi Katerina Mongio'nun doğallığına övgü yağdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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