"Skibidi Dop Dop" Dansıyla Ünlenen Yasin Cengiz Hastanede Tekerlekli Sandalyeyle Görüntülendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Göbek dansı videolarıyla dünya çapında tanınan Yasin Cengiz, bu kez hastane görüntüleriyle gündeme geldi. Kayseri Muhabiri'nin paylaşımında, fenomenin hastaneye tekerlekli sandalyeyle gittiği aktarıldı. Cengiz'in kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığı da iddia edildi.
Kaynak: @kayserimuhabiri
Yasin Cengiz, "Skibidi Dop Dop" dansıyla dünya çapında tanınmıştı.
Kayseri Muhabiri'nin paylaşımında hastanede tekerlekli sandalyeyle görüntülendiği aktarıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın