article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Skibidi Dop Dop" Dansıyla Ünlenen Yasin Cengiz Hastanede Tekerlekli Sandalyeyle Görüntülendi

"Skibidi Dop Dop" Dansıyla Ünlenen Yasin Cengiz Hastanede Tekerlekli Sandalyeyle Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Göbek dansı videolarıyla dünya çapında tanınan Yasin Cengiz, bu kez hastane görüntüleriyle gündeme geldi. Kayseri Muhabiri'nin paylaşımında, fenomenin hastaneye tekerlekli sandalyeyle gittiği aktarıldı. Cengiz'in kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığı da iddia edildi.

Kaynak: @kayserimuhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasin Cengiz, "Skibidi Dop Dop" dansıyla dünya çapında tanınmıştı.

Yasin Cengiz, "Skibidi Dop Dop" dansıyla dünya çapında tanınmıştı.

'Biser King'in 'Dom Dom Yes Yes' (Skibidi Dop Dop) şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla dünya çapında bir fenomen haline gelen Yasin Cengiz, sosyal medyada milyonlara ulaştı. Yemek ve dansı bir araya getirdiği videoları Türkiye sınırlarını aşan Cengiz, farklı ülkelerde çektiği içeriklerle de adından söz ettirdi. Kendine özgü dansıyla hafızalara kazınan fenomen, bu kez hastane görüntüleriyle gündeme geldi.

Kayseri Muhabiri'nin paylaşımında hastanede tekerlekli sandalyeyle görüntülendiği aktarıldı.

Kayseri Muhabiri, Yasin Cengiz'in hastaneye tekerlekli sandalyeyle gittiği görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, fenomenin kiloları nedeniyle hareket kabiliyetini kaybettiği iddia edildi.

Ancak tekerlekli sandalye kullanması, tek başına kalıcı olarak yürüyemediğini göstermiyor. Hastaneye başvuru nedeni ve sağlık durumunun ayrıntıları doğrulanmadığı için, hareket kabiliyetini kaybettiği ifadesi de şimdilik paylaşımda yer alan bir iddia olarak kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın