"Skibidi Dop Dop" Dansıyla Ünlenen Yasin Cengiz Hastanede Tekerlekli Sandalyeyle Görüntülendi

'Biser King'in 'Dom Dom Yes Yes' (Skibidi Dop Dop) şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla dünya çapında bir fenomen haline gelen Yasin Cengiz, sosyal medyada milyonlara ulaştı. Yemek ve dansı bir araya getirdiği videoları Türkiye sınırlarını aşan Cengiz, farklı ülkelerde çektiği içeriklerle de adından söz ettirdi. Kendine özgü dansıyla hafızalara kazınan fenomen, bu kez hastane görüntüleriyle gündeme geldi.