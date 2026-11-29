Ticaret Bakanlığından İkinci El Araç Alıp Satacaklara Sahte Kapora Sistemi Uyarısı
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında vatandaşların parasını hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı yayımladı. Bakanlık, noterlik işlemleriyle ilgili bilinmesi gereken kritik noktaları hatırlattı. Araç alacak ya da satacak olanların izlemesi gereken adımlar da tek tek sıralandı.
"Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz."
Yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmalı.
Para gönderen hemen bankasına başvurmalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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