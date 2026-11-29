Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci el araç alım satımında maddi kayıp ve mağduriyet yaşanmaması için güvenli işlem süreçlerinin takip edilmesini istedi. Noterlikler telefon üzerinden herhangi bir işlem yapmadığı için bu yönde gelen taleplere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' adıyla ya da başka bir isimle çalışan herhangi bir sistem de bulunmuyor.