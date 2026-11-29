1956'da Bir Tondan Ağırdı, Bugün Tırnak Kadar: Teknolojinin 70 Yılını Gösteren 14 Karşılaştırma
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Listenin en eskisi 1950 yapımı kablolu bir kumanda, en yenisi 2026 model bir telefon. Aradaki 76 yılda bir tonluk diskin yerini tırnak büyüklüğünde bir kart aldı.
1. IBM 350 RAMAC (1956) ve bugünün 2 TB'lık microSD kartı
2. Motorola DynaTAC 8000X (1984) ve iPhone 18 Pro
3. Nokia 3210 (1999) ve yine Nokia 3210 (2024)
4. Kodak'ın 1975 prototipi ve 48 megapiksellik telefon kameraları
5. 1,44 MB'lık disket ve 2 TB'lık telefon hafızası
6. Walkman TPS-L2 (1979) ve 100 milyon şarkılık katalog
7. 200 kiloluk tüplü ekran ve 28 milimetrelik OLED
8. Kablolu kumandadan sesli komuta
9. Game Boy (1989) ve Nintendo Switch 2 (2025)
10. Commodore 64 (1982) ve M5 çipli MacBook Air
11. FIFA 94'ten EA Sports FC 26'ya
12. Casio F-91W (1989) ve Apple Watch
13. 32 ciltlik Britannica ve 7 milyonluk Wikipedia
14. 56k modem ve 1.000 Mbps fiber
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın