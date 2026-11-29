Casio F-91W Haziran 1989'da çıktı. Tek bir CR2016 pille 7 yıl çalışacak şekilde tasarlanan saatin üretiminin 100 milyon adet civarında olduğu tahmin ediliyor; dünyanın en çok satan saatlerinden biri sayılıyor. Nisan 2015'te çıkan Apple Watch zamanla EKG çeken, düşmeyi algılayan bir cihaza dönüştü. 2025'te watchOS 26 ile gelen hipertansiyon bildirimi için de ABD'de FDA izni alındı.