NASA bu görüntüyü 11 Temmuz 2022'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı bir etkinlikte tanıttı. Ortada Uçan Balık (Volans) takımyıldızındaki SMACS 0723 galaksi kümesi, 4,6 milyar yıl önceki haliyle duruyor. Kümenin kütlesi bir mercek gibi davranıp arkadaki daha uzak galaksileri büyütüyor ve büküyor, bazılarının ışığı yaklaşık 13 milyar yıllık. Bütün bu galaksiler, kol mesafesinde tutulan bir kum tanesinin kapattığı kadar küçük bir gökyüzü parçasında. Gözlemlenebilir evrendeki galaksi sayısı için bugün yüz milyarlarca ile 2 trilyon arasında tahminler var. New Horizons sondasının verileriyle 2021'de yapılan bir çalışma, sayının trilyonlarda değil yüz milyarlarda olduğunu öne sürdü.