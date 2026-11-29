Soluk Mavi Nokta'dan 13 Milyar Yıllık Işığa: Evrende Ne Kadar Küçük Olduğumuzu Gösteren 15 Uzay Fotoğrafı
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Bill Anders'ın 1968'de Ay yörüngesinden çektiği Dünya'dan James Webb'in 13 milyar yıllık galaksi ışığına uzanan 15 gerçek uzay fotoğrafı. Liste Dünya'nın çevresinden başlıyor, adım adım evrenin derinliklerine iniyor.
1. Dünya'nın Doğuşu (Earthrise), Apollo 8, 24 Aralık 1968
2. Mavi Bilye (The Blue Marble), Apollo 17, 7 Aralık 1972
3. Mars'tan Bakınca Akşam Yıldızı: Dünya, Curiosity, 31 Ocak 2014
4. Dünya'yı İçine Alacak Kadar Büyük Bir Fırtına: Jüpiter'in Büyük Kırmızı Lekesi
5. Dünya'nın Gülümsediği Gün (The Day the Earth Smiled), Cassini, 19 Temmuz 2013
6. Soluk Mavi Nokta (Pale Blue Dot), Voyager 1, 14 Şubat 1990
7. Yaratılış Sütunları (Pillars of Creation), James Webb, Ekim 2022
8. Samanyolu'nun Kalbindeki Kara Delik Sagittarius A*, Olay Ufku Teleskobu, 12 Mayıs 2022
9. Gaia'nın Gördüğü Samanyolu, ESA, 2018
10. Andromeda Galaksisi, Hubble, 16 Ocak 2025
11. Çekilen İlk Kara Delik Görüntüsü M87*, Olay Ufku Teleskobu, 10 Nisan 2019
12. Hubble Derin Alanı (Hubble Deep Field), 18-28 Aralık 1995
13. Hubble Ultra Derin Alanı (Hubble Ultra-Deep Field), 9 Mart 2004
14. Hubble Aşırı Derin Alanı (eXtreme Deep Field), 25 Eylül 2012
15. Webb'in İlk Derin Alanı (Webb's First Deep Field), James Webb, 11 Temmuz 2022
Sizce evrendeki yerimizi en iyi hangisi anlatıyor: Satürn'ün halkalarının altındaki o soluk nokta mı, bir kum tanesinin kapattığı yere sığan binlerce galaksi mi?
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