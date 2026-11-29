Fernando Muslera Libertadores Finalinin Ardından Kararını Açıkladı
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Galatasaray'da 14 sezon boyunca kaleyi koruyan Fernando Muslera, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Estudiantes formasıyla çıktığı Copa Libertadores finalinin ardından kararını açıkladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli file bekçisine eski kulübü Galatasaray'dan da duygusal bir veda mesajı geldi.
Son maçına Estudiantes kalesinde çıktı.
"Bu, kariyerimin sonu."
Galatasaray'dan efsane kaptanına veda mesajı geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 19 kupa kaldırdı.
Süper Lig'de yabancı rekorunun sahibi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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