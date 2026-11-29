Kupayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Muslera, son güne kadar mücadele ettiği için içinin rahat olduğunu anlattı. Kararını daha önce kulüp yönetimine bildiren tecrübeli kaleci, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu, kariyerimin sonu.'

Galatasaray'dan 2025 yazında ayrılarak Estudiantes'e transfer olan Muslera, Arjantin ekibinde geçirdiği dönemde 2025 Clausura, Trofeo de Campeones ve 2026 Arjantin Süper Kupası sevinci yaşadı.