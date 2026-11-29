Grey's Anatomy'nin Türk uyarlaması olarak ekrana gelen Doktorlar, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ en çok konuşulan yerli dizilerden biri. Dizinin en akılda kalan karakterlerinden Arslan İbrahimoğlu'na hayat veren Devrim Nas, karakterle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

Nas'ın itirafı dikkat çekti: Teklif geldiğinde rolü hiç istememiş. 'Teklif geldiğinde hiç istemedim başta. Tıp işi bizde pek yapılamıyor, çok meşakkatli ve zor' diyen oyuncu, o dönem hep işin zor tarafına baktığını saklamadı.

'Ben her zamanki gibi nazlandım, 'Zor olacak' diye hep kötü tarafından baktım' sözleriyle o dönemki tereddüdünü özetledi.