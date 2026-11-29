"Arslan İbrahimoğlu" Devrim Nas'ın Doktorlar'daki Rolü Başta İstememe Nedeni Ortaya Çıktı
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Doktorlar'ın unutulmaz Arslan İbrahimoğlu'su Devrim Nas, rolün perde arkasını anlattı. Meğer oyuncu teklif geldiğinde karakteri hiç istememiş. Fikrini değiştiren ise dizinin orijinali Grey's Anatomy'nin büyük hayranı olan eşi olmuş. Nas, karakterin soyadı için bile yapım ekibini bayağı zorladığını söyledi.
KAYNAK: Kültürsüz/ YouTube
Devrim Nas, Doktorlar teklifi geldiğinde Türkiye'de tıp dizisi yapmanın çok zor olduğunu düşünüp rolü istemediğini söyledi
Devrim Nas'ı Arslan rolüne ikna eden kişi, Grey's Anatomy'nin büyük hayranı olan eşi oldu
Arslan'ın şımarık ve playboy havası Devrim Nas'ın dokunuşuyla doğdu, oyuncu karakterin soyadına bile itiraz etmiş
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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