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Doktorlar'ın Ela'sı Neredeyse Ünlü Bir Şarkıcı Olacakmış: Rolü Neden Reddettiği Ortaya Çıktı

Doktorlar'ın Ela'sı Neredeyse Ünlü Bir Şarkıcı Olacakmış: Rolü Neden Reddettiği Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 22:16
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Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela’sı aslında bambaşka bir isim olabilirmiş. Yasemin Ergene’nin canlandırdığı rol, ilk olarak ünlü bir şarkıcıya teklif edilmiş. İbrahim Selim’in programına konuk olan şarkıcı, “Ben yapamam” diyerek rolü geri çevirdiğini anlattı. Bunun yerine dizi için bir şarkı seslendirdiğini söyledi.

KAYNAK: İbrahim Selim'le Bu Gece

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Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela rolü ilk olarak Bengü'ye teklif edilmiş, ama ünlü şarkıcı "Yapamam" diyerek rolü geri çevirmiş.

Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela rolü ilk olarak Bengü'ye teklif edilmiş, ama ünlü şarkıcı "Yapamam" diyerek rolü geri çevirmiş.

Şarkıcı Bengü, İbrahim Selim'in programında yıllar öncesine ait dikkat çekici bir itirafta bulundu. Bengü, Doktorlar dizisinde Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Ela karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı.

Bengü sohbet sırasında 'Doktorlar'da neredeyse ben oynayacaktım biliyor musun?' diyerek söze girdi. İbrahim Selim'in 'Yasemin Ergene'nin rolünü mü oynayacaktınız?' sorusuna ise kısa bir 'Evet' ile yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, rolün kendisine göre olmadığını düşündüğünü 'Ben dedim ki ben yapamam. Bari şarkıyı söyleyeyim dedim.' sözleriyle ifade etti

Bengü, Bengü, Grey's Anatomy uyarlaması olan Doktorlar için seçmelere kadar gittiğini ama rolü kabul etmediğini anlattı.

Bengü, Bengü, Grey's Anatomy uyarlaması olan Doktorlar için seçmelere kadar gittiğini ama rolü kabul etmediğini anlattı.

Bengü, o dönemin televizyon dünyasını da anlattı. Ünlü isimlerin birlikte seçmelere gittiği bir dönem olduğunu söyleyen şarkıcı Doktorlar için de bu sürece dahil olduğunu belirtti.

Bengü, 'Ben yani yapamam dedim. Bu arada hakikaten yapamazdım yani' sözleriyle kararının arkasında durduğunu gösterdi.

Bengü oynamadı ama diziden de tamamen uzak kalmadı. Kendi anlatımına göre o dönem dizi için 'Ağla Kalbim' şarkısını seslendirdi. 'Aynen öyle oldu. Oynayamazdım zaten' diyerek o günkü tercihinden pişman olmadığını da vurguladı.

Rolü geri çeviren Bengü, Ela'ya hayat veren Yasemin Ergene için "Muhteşem oynadı" diyerek övgüler yağdırdı.

Rolü geri çeviren Bengü, Ela'ya hayat veren Yasemin Ergene için "Muhteşem oynadı" diyerek övgüler yağdırdı.

Bengü'nün sözlerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Yasemin Ergene'ye yaptığı övgü oldu. Şarkıcı rolü geri çevirmiş olsa da Ela karakterinin doğru ellerde olduğunu düşünüyor. Bunu 'Yasemin muhteşem oynadı' sözleriyle dile getirdi.

Kutsi ile Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Levent ve Ela, Doktorlar'ın en sevilen çiftlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Üstelik ikili geçtiğimiz ay Tuzlu Kahve'de yıllar sonra yeniden aynı karede buluşmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Show TV'de 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Doktorlar, hastanede geçen hikâyesi ve geniş kadrosuyla döneminin fenomen dizilerinden biriydi. Ela ile Levent'in inişli çıkışlı ilişkisi ise dizinin en çok konuşulan hikâyesi olmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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