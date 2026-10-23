Doktorlar'ın Ela'sı Neredeyse Ünlü Bir Şarkıcı Olacakmış: Rolü Neden Reddettiği Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela’sı aslında bambaşka bir isim olabilirmiş. Yasemin Ergene’nin canlandırdığı rol, ilk olarak ünlü bir şarkıcıya teklif edilmiş. İbrahim Selim’in programına konuk olan şarkıcı, “Ben yapamam” diyerek rolü geri çevirdiğini anlattı. Bunun yerine dizi için bir şarkı seslendirdiğini söyledi.
KAYNAK: İbrahim Selim'le Bu Gece
Doktorlar'da Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela rolü ilk olarak Bengü'ye teklif edilmiş, ama ünlü şarkıcı "Yapamam" diyerek rolü geri çevirmiş.
Bengü, Bengü, Grey's Anatomy uyarlaması olan Doktorlar için seçmelere kadar gittiğini ama rolü kabul etmediğini anlattı.
Rolü geri çeviren Bengü, Ela'ya hayat veren Yasemin Ergene için "Muhteşem oynadı" diyerek övgüler yağdırdı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın