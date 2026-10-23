Doktorlar'ın Ela'sı Neredeyse Ünlü Bir Şarkıcı Olacakmış: Rolü Neden Reddettiği Ortaya Çıktı

Bengü, o dönemin televizyon dünyasını da anlattı. Ünlü isimlerin birlikte seçmelere gittiği bir dönem olduğunu söyleyen şarkıcı Doktorlar için de bu sürece dahil olduğunu belirtti.

Bengü, 'Ben yani yapamam dedim. Bu arada hakikaten yapamazdım yani' sözleriyle kararının arkasında durduğunu gösterdi.

Bengü oynamadı ama diziden de tamamen uzak kalmadı. Kendi anlatımına göre o dönem dizi için 'Ağla Kalbim' şarkısını seslendirdi. 'Aynen öyle oldu. Oynayamazdım zaten' diyerek o günkü tercihinden pişman olmadığını da vurguladı.