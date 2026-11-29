Şarkı söylediğimizde sadece bir şarkı söylemiş olmuyoruz aslında. Bu bizim duygularımızı da ifade etme yöntemimiz. Mutlu olduğumuzda ya da üzgün olduğumuzda şarkı söyleyerek bununla baş etmeye çalışıyoruz.

Şarkılar duygularımızı düzenlememize de yardımcı oluyor.

Şarkılar duygularımızı kontrol etmemizi de sağlıyor. Üzgünken, mutluyken ya da stresliyken şarkı söyleyerek kendimizi daha iyi hissetmeye çalışıyoruz. Yüksek sesle şarkı söylediğimizde ise duygularımızla daha iyi baş edebiliyoruz.

Arabadayken şarkıları bağırarak söylemeyi bundan çok seviyor olabiliriz.

Şarkı söylemek duygularımızı daha iyi ifade etmemizi ve kontrol edebilmemizi sağlıyor. Bunu bir de bağıra çağıra arabada yaptığımızda çok daha etkili oluyor elbette. Hele bir de bizim için anlamlı şarkılara eşlik ediyorsak etkisi çok daha fazla oluyor.