Arabadayken Neden Şarkılara Bağırarak Eşlik Etmek İstiyoruz?
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Arabadayken şarkı söylemenin başka bir etkisi oluyor. Arabada şarkı açınca insanın bağırarak eşlik edesi geliyor. Peki bu neden oluyor?
Araba, aslında kendimize ait bir alan.
Şarkı söylemek, duygularımızı ifade yöntemi!
Şarkıyı sadece dinlemek yeterli değil.
Sevdiğimiz şarkıları duymak bizi heyecanlandırıyor.
Yüksek sesle şarkı söylemek daha enerjik hissetmemizi de sağlıyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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