İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Gülse Birsel, programda Avrupa Yakası yıllarına dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı. Birsel'e Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop'u ilk yazarken kafasında gerçek biri olup olmadığı soruldu. Birsel, karakterin gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu açıkça kabul etti.

Birsel'in anlattığına göre Burhan, tanıdığı ve aynı plazada uzun yıllar birlikte çalıştığı bir beyefendiden izler taşıyor. Ancak ünlü yazar, karakterin o kişinin birebir kopyası olmadığının da altını çizdi.