Avrupa Yakası'nın "Burhan Altıntop"u Gerçek Birinden Esinlenmiş! Gülse Birsel Açıkladı
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Avrupa Yakası'nın yazarı Gülse Birsel, İbrahim Selim ile Bu Gece'de Burhan Altıntop'un gerçek bir insandan ilham aldığını açıkladı. Birsel, karakterin nüvesini aynı plazada uzun yıllar birlikte çalıştığı bir beyefendiden aldığını söyledi. Ancak bu kişinin Burhan'ın birebir kopyası olmadığını ve 'çok daha tatlı bir bey' olduğunu ekledi. Karakterin Engin Günaydın'la büyüdüğünü de vurguladı.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Gülse Birsel, Burhan Altıntop'un nüvesini aynı plazada uzun yıllar çalıştığı bir beyefendiden aldığını anlattı
Birsel'e göre ilham kaynağı Burhan'ın birebir kopyası değil, "çok daha tatlı bir bey"di
Burhan Altıntop, Engin Günaydın'ın yorumuyla kâğıttan ekrana geçerken çok daha büyüdü
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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