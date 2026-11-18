Gülse Birsel'in şimdilik dijital platformlar için yeni bir dizi yazıyor. Peki televizyona dönüş tamamen kapandı mı? Birsel'e göre henüz değil.

Ünlü isim, sektördeki dalgalanmanın beklenmedik bir kapı açabileceğini düşünüyor. Sözleri şöyle: 'Bir şey yazıyorum dijitale. Ama bir yandan da küçük bir ümidim var. Çok saçma; herkesin en ümitsiz olduğu noktada bende bir ümit belirdi. Belki televizyon dizileri bu sallantıda önümüzdeki dönemde kısalır mı diye…'

Birsel'in şartı net: Dizi süreleri 80-90 dakikaya inerse, televizyon ihtimali de yükselecek. 'Öyle bir mucize olursa hepimiz için televizyon ihtimali daha yükselir. Şöyle 80-90 dakikaya gelirse… Bu fırtınada televizyon dizileri 90'a biz razıyız' diyen Birsel, sözlerini 'Şu an dijitale planlanıyor o dizi ama bilmem, gün doğmadan neler doğar' diye noktaladı.