Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın Senaristi Gülse Birsel Televizyona Dönüş Şartını Açıkladı
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete ile televizyon komedisinin en güçlü imzalarından biri olan Gülse Birsel, yeni projesinin sinyalini verdi. Birsel, dijital platform için yeni bir dizi yazdığını açıkladı. T24'e konuşan Birsel, bu dizinin şu an dijital için planlandığını söyledi. Ancak ünlü senaristin içinde televizyona dair küçük bir ümit de var.
KAYNAK: T24
Gülse Birsel, dijitale yazdığı yeni dizinin televizyona gelme ihtimalini dizilerin 80-90 dakikaya kısalmasına bağladı.
Dizilerin 140 dakikadan 110 dakikaya inmesi planı, kanallar uzlaşamayınca şimdilik rafa kalktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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